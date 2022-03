Grindetti, Kravetz, Schiavone y Serapio encubren un funcionario con varias denuncias penales

El municipio de Lanús, podría terminar en un escándalo político de proporciones pocas veces visto por la torpe actitud de sus autoridades de encubrir las denuncias penales que pesan sobre un funcionario municipal que los denunciantes identifican como Hugo A. Lico.

El denunciado se presenta como Coordinador de Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Seguridad del municipio, dicha secretaría es conducida por Diego Kravetz quien a la fecha no ha respondido a las consultas sobre la situación del funcionario y si se inició el correspondiente sumario administrativo, lo mismo desde el municipio que conduce Néstor Grindetti quien abiertamente se ha manifestado en contra de la violencia de género y cuando estaba en campaña hasta dictaban cursos de defensa personal para mujeres, ahora parece que las denuncias a un funcionario con el que él mismo se toma fotos no tienen importancia.

De la investigación periodística se supo que la concejal Karina Nazabal el día 05 de septiembre del 2021, hizo un pedido formal informes al Ejecutivo para que inicie una investigación al respecto de lo denunciado y que se tomen las medidas administrativas que correspondan con el funcionario, motivo por el cual le solicitamos al concejal Jorge Schiavone presidente del HCD de Lanús informe el estado del pedido, pero este nunca respondió.

Vale aclarar que Hugo A. Lico, no solo se relaciona con Grindetti, sino que en muchos actos se lo ve junto a Serapio y al mismo Schiavone, lo que da una idea de que por lo menos en el municipio las denuncias fueron desestimadas sin más trámite y así continuar con la impunidad de un personaje que puede ser la punta de una madeja más compleja y que excede el tenor de las denuncias.

La posición del municipio despierta muchas sospechas que no tienen nada que ver con los hechos que han denunciado las víctimas pero que ayudan a entender por qué se protege a un funcionario que ya de por sí genera más sospechas que certezas.

Apartando lo político y las cuestiones personales que rodean a algunas de las denuncias, existen circunstancias que podrían terminar en la comisión de delitos de acción pública y otros vinculados con la administración pública, más allá de que Grindetti y Kravetz se sientan seguros de que la justicia local no los va a investigar por sus gestiones para nombrar al Fiscal General del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, el sol no se puede tapar con un dedo y son muchas las irregularidades que rodean a Lico como funcionario y como directivo de la Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados Villa General Balcarce de Remedios de Escalada.

También es muy curiosa la respuesta de la Oficina de Asistencia a la Víctima que conduce Walter Miralles, que al ser consultado respecto a la falta de acompañamiento denunciado por parte de las víctimas, se limitó a informar que el pedido de información fue derivado a la Secretaria de Desarrollo Social por corresponder al área de violencia de género, dicha secretaría es conducida por Noelia Quindimil, desde donde a la fecha no han emitido comunicación alguna.

Es decir, que desde ya casi un año, a los políticos de Lanús les importa poco y nada la temática de la violencia de género, las denuncias por acoso a funcionarios y a pesar de tener una Dirección General de Asistencia a la Víctima con el gasto que ello implica, curiosamente en lugar de acompañar a la víctima en los lugares que corresponda, derivan, es decir, se desentienden, ignoro qué pasa por la cabeza de alguien como Miralles que es abogado y que hace muchos años atrás cuando caminaba como un familiar de víctima más él mismo reclamaba acciones concretas de las autoridades, no es el primero que cambia cuando tiene un cargo, he visto muchos casos similares pero sí debo decir que es una gran decepción.

He demorado tiempo antes de hacer este artículo, he consultado a todos los mencionados y restan algunos pedidos de informes que van más por el lado de las irregularidades que no tienen que ver puntualmente con las denuncias pero sí con algunos dudosos manejos políticos y de recursos.

Por enero del 2019, Grindetti, Kravetz y las legisladores provinciales Adrián Urreli y Lorena Petrovich, promocionaban en los medios la creación de un protocolo para erradicar la violencia de género en el ámbito de Lanús, al parecer solo fue para la foto, ni el intendente ni su jefe de gabinete han hecho algo en concreto al respecto.

Una sociedad espera de sus representantes respuestas y no silencios cómplices, a Hugo A Lico le asiste el beneficio de la duda, de ser considerado inocente hasta que la justicia pruebe lo contrario, pero la conducta de Grindetti, Kravetz y Schiavone es repudiable, dejen de mentir en campaña, a ustedes no les interesa con esta actitud ni la transparencia ni ser un cambio, espero que las mujeres de Lanús tengan en cuenta estas cosas al momento de votar, no solo a ustedes, sino al resto de los concejales que les debería preocupar este tipo de denuncias y parecen estar muy cómodos en la rosca política.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw