Ferraresi vendiendo humo con el Plan Nacional de Primera Infancia

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, sigue con su política de «manotear» lo que venga y después hacer, así, se conoció la noticia de que firmo convenios vinculados al Plan Nacional de Primera Infancia, del cual participaron varios impresentables del municipio que solo permanecen en sus cargos por la militancia política que realizan y no por sus pésimas gestiones que han arruinado varias infancias y familias.

La noticia que publican los medios con pauta es la siguiente y luego desarrollaré lo que los demás callan y desinforman a los vecinos de Avellaneda.

En la sala de reuniones del Palacio Municipal, el jefe comunal, junto con la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra; el secretario Nacional de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner y el subsecretario de Primera Infancia, Nicolás Falcone, firmaron un acuerdo a través del cual se garantiza el trabajo en conjunto para el fortalecimiento de los Jardines de Infantes Municipales de la ciudad.



Esta acción que tiene como objetivo la mejora edilicia y capacitación del personal, beneficiará a 479 niños y niñas de entre 45 días y 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social.

Participaron de la reunión la secretaria del Desarrollo Social de Avellaneda, Romina Barreiro; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Lorena Ramundo y la subsecretaria de Educación, Macarena Macia.

Acá hay una información segmentada de qué es el Plan Nacional de Primera Infancia y una afirmación de dudosa veracidad cuando se cuantifica la cantidad de niños y niñas beneficiados, justamente porque muchos de ellos de entre 45 días y los 4 años, han sido perjudicados por la mala gestión de la secretaria de Niñez Adolescencia y Familia Lorena Ramundo, de quien ya hemos señalado reiteradas veces su poco compromiso con la actividad por la que cobra un sueldo y su activa militancia política, traducido, más de una vez en lugar de estar trabajando y estar en su sitio de trabajo, se la veía muy contenta militando cuestiones políticas que nada tienen que ver con su área, esto sumado a cientos de denuncias contra la secretaria y los equipos que en ella cumplen funciones, todo en perjuicio de los derechos de los niños.

Por el lado de Desarrollo Social a cargo de Romina Barreiro las irregularidades son similares, incluso se siguen viendo vehículos municipales descargando mercadería en domicilios particulares donde viven militantes que justamente no realizan un trabajo de asistencia, estas cosas ocurren porque no hay un control municipal ni de quien se supone es la autoridad máxima en Avellaneda en el área, Magdalena Sierra, esposa de Ferraresi.

¿Qué es el Plan Nacional de Primera Instancia?

Los primeros años de vida son los más importantes para el crecimiento de niñas y niños. Por ello, este Plan Nacional tiene el objetivo de acompañar y fortalecer las diferentes estrategias de cuidado y educación destinadas a chicos y chicas en esta etapa.

A raíz de la firma de convenios con provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil, profundizamos las políticas de cuidado, ponemos en marcha nuevos Espacios de Primera Infancia y fortalecemos los que ya existen.

¿Qué son los Espacios de Primera Infancia (EPI)?

Son lugares en donde brindamos atención integral, contención y estimulación, para que las niñas y niños puedan crecer sanos en cada uno de sus barrios, mientras sus familias trabajan o estudian.

¿Cómo son y cómo trabajamos en los EPI?

Disponen de espacios de juego para la estimulación temprana y el aprendizaje psicomotriz; Educación y contención para los chicos y las chicas;

Fortalecemos y acompañamos acciones que buscan el desarrollo integral, a través del juego, la crianza y educación, Educación Sexual Integral (ESI), el respeto por la diversidad y el género en la Primera Infancia;

Fomentamos la prevención y promoción de la salud: organizamos talleres y capacitaciones destinadas a las chicas, chicos y sus familias desde una perspectiva inclusiva;

Protegemos el desarrollo propio de cada niño y cada niña; comprendiendo que son seres únicos y que sus capacidades madurativas son procesos individuales en cada etapa de su vida;

Brindamos asistencia nutricional porque el acceso a la alimentación saludable y equilibrada en la niñez es un derecho;

Organizamos capacitaciones y actividades junto a los equipos de los Espacios de Primera Infancia.

¿Qué hacemos desde SENAF para impulsar estos espacios?

Brindamos asistencia técnica y financiera para acompañar el funcionamiento de los mismos;

Otorgamos financiamiento para equipar inicialmente cada EPI;

Realizamos seguimiento, monitoreo y formación en materia de primera infancia;

Desarrollamos una serie de mejoras y ampliaciones edilicias.

Conclusión

Si el municipio, va a trabajar con estas personas que nunca honraron su trabajo, que son funcionales a intereses partidarios pero ineficientes para atender las necesidades de los vecinos, especialmente en cuestiones de cuidar a las infancias, entonces seguimos en una enorme mentira y esto solo será una buena excusa para sumar caja y terminar haciendo con los recursos lo mismo de siempre, financiar la militancia.

Si bien estas cosas son habituales en la política, no por eso hay que no denunciarlas para que los vecinos sepan la verdad y a partir de allí, piensen si sigue siendo inteligente regalar el voto a una banda de políticos que no la cuentan la pesan o alguien encuentra un motivo para verlos tan felices de sumar trabajo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw