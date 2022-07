Fernando Landaburu, un político con muchas aspiraciones

Otro de los «notables» personajes de la política local, que suele repetir sus aspiraciones como si de tanto decirlo fuera una especie de invocación en un mantra que lo lleve a la intendencia.

Se puede decir que Fernando Landaburu, cree que con un aspecto descuidado, fuera de época simula ser honesto, pero no señor, yo no votaría a alguien que no le preocupa su presencia, porque es evidente que si no le importa cómo lo ven, menos le va a importar hacer las cosas mal, total, no tiene una imagen por cuidar.

En menos de una semana han publicado dos notas muy similares y una la deje pasar, pero dos es demasiado, si en Avellaneda creen que todos somos unos mediocres y con poca memoria no es así.

Repasemos un poco las nuevas declaraciones del aspiracional radical aliado a Cambiemos:

–«Muy satisfechos con la actividad de Manes en Avellaneda. Todos vecinos pudieron hablar y comentar sus inquietudes. No es un momento para profundizar grietas sino en aunar miradas para salir de esta crisis» dijo Landaburu, quien explicó que «Tiene que haber un cambio cultural y de valores. No hay política económica que pueda cambiar esto. Es difícil cambiar la inseguridad si el ejemplo viene de arriba. El presidente fue a visitar a una mujer presa por violenta. Hay una crisis de moral y de valores».–

Hay Fernando, me pregunto si es tan difícil pensar antes de escribir o decir cosas para publicar y más aún si no es tirar el dinero estar asesorado por ignorantes que en lugar de sumar restan y no te cuidan, creo que quieren que pierdas. Existen muchas formas de encarar el tema de la inseguridad, ejemplos sólidos, pero no, vos como un necio, vas por el ejemplo que te lleva al ridículo y te deja expuesto, usar a Milagros Salas como ejemplo de delincuentes es infantil y poco inteligente, está condenada, ergo es una delincuente, cuál sería tu comentario inteligente en esto? digo, es decir lo obvio, pero te olvidas que ustedes tienen una larga lista de prófugos de la justicia entre ellos Fabián Pepín Rodríguez Simón, cuando hablas de crisis moral y de valores también la pifias, digo quien le miente a su pareja y la engaña con otra mujer, tiene moral?.

–«Desde el HCD hemos planteado iniciativas para cambiar nuestras realidad. Toda la coalición de juntos está trabajando unido para ganar en Avellaneda y a nivel nacional. En Avellaneda no hay un buen gobierno, se pueden hacer muchas cosas con los recursos que hay», indicó.–

Y dale con la costumbre cobarde de amagar para no decir nada, a esta altura generalizar es una pavada que no suma, deberías describir qué está mal y porque está mal. Mentís cuando afirmas que están trabajando todos juntos, hay diferencias graves incluso entre los propios radicales, eso se sabe y son ustedes los primeros en demostrarlo, así mintiendo una y otra vez, sos menos creíble que el pastorcito del cuento.

–«El lema de Facundo Manes es Empatía. Significa ponerse en el lugar del otro para construir el país que queremos. Saber qué siente el otro y qué le pasa. A veces confrontamos sin pensar en lo que el otro dice. Ese diálogo nos está faltando», indicó el referente del radicalismo en Avellaneda.–

Comparto que el tema de la EMPATÍA es importante, que mejora el diálogo y hay crecimiento en el debate, pero para eso primero hay que dejar de mentir, hay que reconocer errores y entonces las cosas pueden ir por ese camino, pero el problema es que ustedes son mentirosos y negadores.

–«Confío en que la gran mayoría de la gente quiere que estemos todos un poco mejor. Estamos muy mal y necesitamos dar un giro completo», expresó Landaburu, quien anticipó que «No descarto ser intendente de Avellaneda. Eso lo decidirá el partido llegado el momento».–

Bueno, acá Fernando apela a la lástima, porque sabe mejor que nadie que no le da para ser intendente, no tiene los recursos, no tiene el valor, no tiene el entorno, no tiene la capacidad y principalmente no tiene nada para negociar.

Por último, dio una gran noticia para los vecinos de Crucecita: «Están poniendo el semáforo en Suárez y Estanislao del Campo, el que los vecinos de Luján pedían en el programa», en referencia al pedido de la mujer en representación del barrio.

¿De verdad es una gran noticia?, insisto o sos muy ingenuo por no usar otra palabra o bien subestimas a los vecinos porque un semáforo en un barrio donde no respetan los existentes parece un chiste, está bien que si los vecinos lo piden sean escuchados, pero vos sos político y deberías saber que no cambia nada, así que lo de gran noticia es un payasada.

Tienen como oposición las cosas fáciles para plantear opciones políticas concretas y serias, pero no, como todos en el HCD tienen «cositas» que no quieren se expongan, hablan de generalidades, nunca nada concreto y puntual o bien se van a hablar del presidente o el gobierno nacional, señores mediocres, estamos en Avellaneda, hablemos de donde vivimos todos los días, cambiemos lo que nos rodea, son un rejunte sin una idea potable, dan vergüenza.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw