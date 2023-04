Fernando Landaburu, desprestigiando la política y la UCR

Una vez más el concejal de Juntos por el Cambio de Avellaneda Fernando Landaburu, vuelve a mostrar que es uno de los principales impresentables de la política local, acumula en sus espaldas más mentiras que gestión y ha sido responsable de varias muertes evitables cuando estuvo a cargo de la oficina local del PAMI, por el solo hecho de no mover un dedo y permitir que los negocios estuvieran por sobre la vida de los afiliados, solo un hipócrita y caradura de su calibre seguiría en la política sonriendo.

Entre las pavadas que suele publicar, se encuentran una serie de charlas a las que concurren menos gente que la cantidad de sillas disponibles, se le ocurren dos ejes donde nunca ha demostrado interés alguno, educación, cuando es justamente por una Ordenanza municipal radical que el municipio se llenó de ñoquis que ingresaron como docentes de educación artística, muchos de estos sin más que el título secundario, varios jubilados con cargos jerárquicos que no les correspondían y otros hoy en la actualidad siguen siendo un gran gasto municipal, sin títulos que avalen su condición de docentes y muchos sin ser residentes de Avellaneda, que fueron designados a dedo.

Entonces no parece lógico que este señor que no se ocupa desde su banca de concejal el corregir el mamarrocho que es la Ordenanza 7433 producto de otra mentira radical como es Luis Sagol de quien ya me voy a referir en otro momento, porque cuesta creer que alguien como él que perjudicó las arcas del municipio y nos legó está ordenanza que promociona la corrupción tenga una calle con su nombre.

El otro tema del que organiza charlas Landaburu es la seguridad y como todo político mentiroso y corrupto, no se podía esperar que nos trajera de disertante a un profesional de la seguridad, sino a un personaje como lo es Esteban Javier Arriada, un ex suboficial de la Policía Bonaerense, que fue exonerado por la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo acusado de fogonear levantamientos policiales cuando descubrió una veta económica en la creación de un Movimiento Policial Democrático, al igual que otros exonerados de la policía, ya que existen varios movimientos y seudosindicatos que más que preocuparse por los derechos de los policías, usan sus contactos y conocidos para beneficio personal, a este personaje le salió mal la movida, pero como era un activo militante de la UCR, le dieron una mano y terminó siendo funcional al intendente de La Plata Julio Garro, que lo llevó como director de salud y luego de un escándalo en el 2019, lo escondieron como «asesor de salud» del municipio pero siguió con las mismas funciones de un director, es decir, lo reciclaron, no perdió el negocio, no perdió el sueldo, solo el cargo de director en lo administrativo.

Como todo cobarde que no se hace cargo de lo que promocionan, Arriada desde sus redes promocionaba e invitaba a protestar al personal policial en las puertas de la Quinta Presidencia de Olivos, hasta que se desató el escándalo cuando policías armados fueron captados por la prensa en esta de alcoholismo y otros drogados, lo que hizo que inmediatamente Arriada se despegara de la situación desconociendo los hechos a pesar de su constante agitación a la protesta violenta.

Bueno, este señor que como policía no hizo nada por la seguridad de los ciudadanos, que participaba de actos políticos cuando la Reglamentación policial no lo permite, además de haber tenido diferentes sumarios, es su mejor exponente para hablar de seguridad??

Carta URGENTE a la Gobernadora M. E. Vidal

ESTEBAN ARRIADA·MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2016

La Plata, 11 de Mayo de 2016.-

Sra. Gobernadora

María Eugenia Vidal

Provincia de Buenos Aires

S / D

Acudo a Ud. Sra. Gobernadora de manera desesperada, para evitar que se concrete la injusticia de expulsarnos deshonrosamente de la Policía a cuatro trabajadores honestos, que por enfrentarnos a la corrupción dentro de la institución sufrimos el armado de un Sumario Administrativo fraudulento (Expediente Administrativo N° 21.100-642.768/12 c/agregados, Investigación Sumaria Administrativa N° 1050-7828/1012).

Durante estos casi cuatro años de estar bajo acusaciones falsas, debimos soportar la connivencia entre los corruptos y la Auditora General de Asuntos Internos, donde jamás se nos permitió ejercer el derecho a defensa, no se observaron las pruebas que presentamos, no se nos permitió presentar a los casi 30 testigos que pedimos se les tome declaración, basaron la acusación en mentiras sin fundamento y firmaron una sanción expulsiva, la peor de todas para castigar a quienes denunciamos penalmente un sistema de corrupción.

Nos dejaron sin sueldo, nos dejaron sin trabajar. En Septiembre de 2014 presentamos la apelación a dicho Sumario fraudulento y los Ministros de Seguridad que precedieron a Cristian Ritondo, evitaron darle tratamiento porque era insostenible la resolución firmada por la entonces Auditora General de Asuntos Internos.

Hoy me encuentro junto a tres compañeros y nuestras familias, padeciendo la injusticia de una exoneración arbitraria y principalmente injusta por parte de la gestión anterior que a todas luces apañaba diferentes esquemas de corrupción, que nosotros denunciamos penalmente al advertir que nuestra superioridad hacía la vista gorda.

Le pido Sra. Gobernadora su inmediata intervención a fin de que esta injusticia no se concrete, dado que vertería en la sociedad un mensaje contrario a lo que los bonaerenses esperan del Gobierno de Cambiemos, castigando a los honestos que denunciamos, protegiendo en consecuencia a quienes debajo de un uniforme y una jerarquía se benefician con metodologías mafiosas.

No permita que se nos expulse deshonrosamente de una institución a la que hemos servido con orgullo y dignidad, por la que hemos peleado públicamente en beneficio y cuidado de la sociedad. No deje Sra. Gobernadora que se castigue a los Policías Honestos. Ud. repite que nos va a cuidar y que va a perseguir a los delincuentes que visten uniforme, le creemos con lágrimas de esperanza y por eso escribo a Ud. estas líneas desesperadas y urgentes, para que sean reales sus palabras en momentos donde una decisión administrativa está a punto de hacer lo contrario, castigando a quienes se jugaron todo lo que teníamos, por denunciar un sistema de corrupción.

Saludo cordial y atentamente.-

Esteban Javier Arriada

Subteniente

Legajo 160.074