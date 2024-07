Quilmes: Marcharon a Tribunales pidiendo justicia por Daiana Fontes

Daiana Fontes de 33 años apareció muerta en su casa de Ezpeleta con signos de ahorcamiento. Sufría hostigamientos por parte de su ex pareja y padre de sus dos hijos de 8 y 5 años. Su madre aseguró que era víctima de violencia de género e insistió: “mi hija no se suicidó, la mataron”.

Familiares y amigos de Daiana Fontes, una joven de 33 años que apareció muerta en su casa con signos de ahorcamiento el pasado 18 de julio en su casa de Ezpeleta se manifestaron frente a los Tribunales Penales de Yrigoyen y Videla en el centro de Quilmes.

El objetivo de la movilización es que se investigue la muerte como un femicidio y no como un homicidio.

“Yo también sufrí violencia por parte él, por eso terminé divorciándome. Mis hijos pasaron por lo mismo 10 años atrás. Hasta el mes pasado me escribía para ver a mis hijos, cosa que no pasará. Con Daiana hablé cuando la trató de matar frente a la puerta de la escuela”, explicó la ex esposa de Francisco Ariel Alegre, el principal sospechoso de la muerte de Daiana.

Por su parte, una amiga de la joven que se desempeñaba en el Municipio de Quilmes en el área de Seguridad dijo que “se había ido a vivir al sur porque la Justicia no hacía nada, él la seguía hostigando armando perfiles falsos. Era constante la agresión hacia ella y hacia los hijos. Por ella se tuvo que ir al sur pero finalmente volvió y siguió insistiendo con las denuncias. Pero la Justicia ni siquiera le dio la pulsera a él para que lo monitoreen”.

A Daiana la encontraron con signos de ahorcamiento. Sin embargo tenía pensando rehacer su vida en Mendoza por eso la familia descree de esta hipótesis: “una persona con proyectos no se mata. Ella siempre pensó en salir adelante. No nos cierra la hipótesis de suicidio. Siempre fue una mujer fuerte. Ella tenía miedo pero no iba a dejar a sus hijos”, aseguran.