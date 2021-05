Elizabeth Gómez Alcorta, oportunismo político e ignorancia

Si hay en la actualidad un ministerio que representa un gasto innecesario en un país con una grave crisis económica y que nos ahorraría muchos millones a los argentinos es el nuevo ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, una abogada que no se comprende y mucho menos se pueden aceptar ciertas acciones y declaraciones en alguien con formación profesional y especialidades en derecho penal.

A los escándalos que vinculan al Ministerio de La Mujer, Diversidad y Género de la Nación por compras millonarias en mobiliarios, gastos dudosos de personal, se suma una tarea que no tiene nada bueno para mostrar, salvo unos videos con un costo altísimo y que la población ni registro.

De todo lo que se puede pensar de Gómez Alcorta, hay que descartar que sea ingenua, por ese motivo, resulta inaceptable que una política use un tema policial para hacer política mintiendo o tergiversando los hechos de una realidad social que sí es una responsabilidad del Estado y que a la fecha ese Estado ha hecho poco y nada por darle a los ciudadanos una sociedad más sana y segura.

Un extracto de las declaraciones de la ministro:

“El Estado es responsable”, es una de las tantas leyendas que se comparten pidiendo la aparición con vida de Tehuel. Y el Estado recoge el guante. En el marco de la presentación del programa en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, Gómez Alcorta dimensionó la problemática, en la que el Gobierno trabaja desde la creación de la cartera.

“Ayer se cumplieron dos meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que salio a buscar trabajo, uno precario”, recordó la funcionaria. La foto del joven, sonriente, estaba delante de ella, en primer plano. “Hacer mención hoy es absolutamente ineludible”, señaló, y planteó la problemática que afronta día a día la comunidad LGBTI+.

La ministra aseguró que hacer mención a la desaparición “sirve para visibilizar algo que no es un hecho individual sino que tiene que leerse en una trama de violencias y desigualdades estructurales”. “Cuando todos los días recibimos noticias sobre femicidios y violencias extremas, sabemos que la contracara de esas violencias son las desigualdades. Este Plan busca transformar esas desigualdades estructurales que las mujeres y diversidades vivimos en todos los ámbitos de nuestras vidas”, expresó.

Tener un trabajo en blanco, estable y bien remunerado no es una realidad tangible para muchos argentinos pero hay sectores más postergados. En septiembre del año pasado, el Gobierno estableció el cupo laboral trans para dar batalla. Sin embargo, las dificultades continúan y el caso de Tehuel es una muestra de ello. Había acordado trabajar como mozo en un evento, salió de su casa y nunca regresó. Desde el 11 de marzo que es buscado y los dos detenidos se niegan a declarar. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Ayer se cumplieron dos meses de la desaparición del joven y el pedido de la familia es que no se abandone la búsqueda, que todos salgan a las calles a pedir su aparición con vida.

Miente la ministro cuando vincula la desaparición de Tehuel a un tema de género o diversidad, los dos detenidos por la investigación del paradero del joven, uno posee antecedentes por violencia y venta de drogas, no se trata de un empresario o alguien que viva de dar trabajo a otros, ni siquiera se encuentra acreditado en la causa que realmente existiera una empresa de eventos y Tehuel ya conocía a Luis Alberto Ramos y se menciona una deuda con este personaje, tampoco hay claridad en la relación de conocimiento entre el principal acusado y Tehuel, donde todo apunta a el negocio del narcomenudeo.

En una abogada con una especialización en derecho penal y con un interés en diversidad y género resulta curioso que Gómez Alcorta vincule las muertes de personas trans o vulnerables a cuestiones ideológicas o de género, la mayoría de esas muertes tienen vinculación a las drogas, el 95% de quienes se prostituyen justamente porque no todos acceden a trabajos en blanco y bien remunerados como reconoce la ministro son también proveedores de drogas a sus clientes, esto lo saben todos, los policías, los funcionarios judiciales, los periodistas y los políticos, pero esquivan el tema.

No alcanza y es una política oportunista poner la foto de Tehuel sin que exista un compromiso real de poner en funcionamiento el ministerio que conduce para justificar como ya lo mencioné su existencia, Gómez Alcorta debería asesorarse bien si no sabe y si no aprendió nada en tantos años de estudio y trabajo.

Su actuación simulando compromiso no aporta nada a los miles de Tehuel que son explotados, abusados, desaparecidos, violentados y asesinados, es de una hipocresía repudiable mentir que visibilizando la foto de Tehuel se avanza, es tan ridículo como creer que por colgar una estampita X uno por la fe produzca milagros.

Es una mirada oportunista y sectaria decir que las desigualdades solo las padecen las mujeres y las diversidades, ejemplos de mujeres exitosas y en ámbitos duros sobran, el ejemplo más cercano que tiene la ministro es Cristina Fernández de Kirchner, la desigualdad no es solo estructural como lo dice Gómez Alcorta, sino de oportunidades, ella misma hoy preside un ministerio que si fuera una empresa debería liquidarse por ser ineficiente y dar pérdidas sin importar si lo conduce un hombre, una mujer o un trans.

¿Qué hizo Gómez Alcorta por la empleado doméstica de Victoria Donda?, digo porque es un claro ejemplo de trabajo en negro, de explotación, de abuso de autoridad, de desigualdad de oportunidades y de todo lo que supuestamente preocupa a la ministro, porque hay que empezar por limpiar desde adentro para dar ejemplos concretos y visibilizar que el compromiso es real y no cuando conviene.

En este caso no es el Estado el responsable de tener un ministerio que nos cuesta millones y no funciona, es el presidente Alberto Fernández quien es responsable, es un presidente que es abogado y estimo no es necesario detallarle todo lo que no funciona en el ministerio más conflictivo e inoperante.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw