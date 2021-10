Elisa Carrió, la reina de la pavada política

Pocas mujeres en la política Argentina han sabido volver del llano y mantener un discurso mutante según la oportunidad del momento como Elisa Carrió.

Cuesta creer que quienes apoyan a Elisa Carrió tengan un mínimo de coherencia e inteligencia y esto no es una opinión subjetiva, sino que lo puedo fundamentar en la propia historia política de Carrió y usando sus propias palabras para demostrar la incoherencia, la falta de inteligencia es la de no informarse o no conocer la historia, la serie sobre Pablo Escobar comienza con una frase que define muy bien la torpeza de una población «Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla».

El 11 de julio del 2005, en una entrevista en TN, Elisa Carrió se despacho criticando y acusando a Eduardo Duhalde de tener vínculos y proteger a narcotraficantes, uno de las párrafos que la llevaron como imputada a la justicia fue: “Nunca hubiera hecho una alianza con Duhalde porque siempre dije que controlaba la droga en la provincia de Buenos Aires»

El 11 de noviembre del 2009 en el despacho de la Jueza federal Servini de Cubría, se vieron frente a frente y allí Carrió pidió disculpas por sus dichos y apelando a un juego semántico que pocas veces prosperaría en la justicia, brindo una curiosa y tendenciosa explicación de sus dichos, Duhalde dijo estar conforme con las explicaciones y el pedido de disculpas y la jueza cerró la causa. Al salir Carrió dijo que no se retracto, sino que aclaró sus palabras y que las disculpas fueron por respeto a Duhalde y su familia, reconoció no tener pruebas de que Duhalde tuviera vínculos con la droga pero que ella opinaba que no combatía la droga cuando gobernaba.

En el 2003 en una entrevista que le realizó el periodista Rolando Graña, Elisa Carrió sin dudar acusaba a Mauricio Macri de ser parte del saqueo al país y de ser un contrabandista junto a su familia y otros empresarios.

No tengo dudas de que cuando Carrió habla del crecimiento del narcotráfico lo haga desde un conocimiento que posee pero luego calla y oculta, incluso genera causas que por su falta de colaboración terminan archivadas, entonces ¿a qué juega?, son extorsiones encubiertas para financiar una carrera política que nunca pudo ni quiso justificar, las veces que se le pregunto cómo vivía siempre se fue por las ramas, algunas de esas explicaciones fueron aportes solidarios de legisladores de su espacio, otras asistencia de amigos, pero para quienes saben lo costoso que es la política, los números no cierran.

No podría terminar la nota si enumero todas las pavadas que ha proferido Carrió sin medir siquiera su contenido, desde haber pronosticado el fin de la pandemia que nunca ocurrió, al mal momento que vivió Mario Negri, cuando en plena campaña del año 2019, corría el mes de mayo y en conferencia de prensa, el martes había sostenido que «Hace 10 años es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos». Además, contó que desde hace 30 años la droga ingresa por el norte del país, sigue a Catamarca y entra a Córdoba por Cruz del Eje.

En esa misma conferencia Carrió fue duramente criticada por sus dichos a un periodista que le pidió precisiones sobre sus dichos al que lo miró fijo y le dijo «Se vienen las guerras entre bandas, los van a matar a ustedes». «Ojalá no le pase nada a tu familia»

Ahora al ser consultada por su ausencia en Dolores para apoyar a Mauricio Macri su respuesta fue que con 40 grados de calor no va a ningún lado, esa frase quedó como otra pavada al terminar internada en Mar del Plata, más distante que Dolores y se descompensó cuando se encontraba comiendo junto a amigas, la coherencia de Carrió te la debo.

Antes de su incidente de salud, Clarín destaca que Carrió hablo con Macri y le dijo que la indagatoria fue un éxito, la ironía de Carrió parece ir perdiendo contundencia ya que a la fecha Mauricio Macri no ha declarado y tampoco la indagatoria fue realizada, como abogada lo sabe, por eso estimo fue una mala expresión y una pésima ironía.

De yapa Carrió al salir de la clínica en Mar del Plata, terminó su custodia agrediendo casualmente a los periodistas de Télam y de C5N, digo, ella que habla del respeto a la prensa y demás, todo quedó filmado en vivo, que inventará para justificarlo?.

La conclusión es que Carrió tiene un discurso de efecto para la gilada, nunca mejor usada esa definición, porque hay que ser muy gil para no advertir que Carrió dice mucho sin decir nada, que denuncia y recula, que habla de transparencia cuando nunca pudo explicar de qué vive, que tampoco explicó los motivos para ser socia política de mafiosos, contrabandistas y narcos como ella misma denunció. Raro.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw