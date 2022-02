El repudio de Larreta por los carteles sobre “la Gestapro”

El jefe de gobierno porteño expresó su solidaridad con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Marcelo Villegas.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, repudió los carteles que aparecieron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, que aluden a “La GestaPRO” y tienen las imágenes de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Marcelo Villegas utilizando uniformes nazi y con la esvástica. “Así no”, advirtió.

“Así no. Los argentinos tenemos que construir una forma distinta de hacer política. El camino de los agravios, de las chicanas, del ´vale todo´ se tiene que terminar. La agresión no construye oportunidades ni resuelve los problemas que tenemos en nuestro país. Uno de los capítulos más tristes de la historia de la humanidad no puede jamás ser banalizado, sino que debe invitarnos a reflexionar sobre las consecuencias que el odio genera en nuestra sociedad para no volver a repetir hechos como este nunca más”, aseguró en un hilo publicado en Twitter.

A continuación, expresó su solidaridad con el ex presidente Macri, la ex gobernadora y actual diputada Vidal, Patricia Bullrich y el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas.

César Albarracín, abogado del sindicalista de la Uocra Juan Pablo ‘Pata’ Medina, pidió ayer el desafuero y la detención para María Eugenia Vidal en el marco de la causa que se sigue por la mesa judicial bonaerense, al considerar que la exmandataria posee “una posición de poder” que podría permitirle “manipular pruebas” en la investigación a cargo de la Justicia federal de La Plata.

La investigación se inició luego de una denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, luego de hallar en las instalaciones del organismo un video de una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.

En ese encuentro, estuvieron reunidos, además de Villegas y Garro, otros exfuncionarios bonaerenses con agentes de la AFI y empresarios platenses, y se discutió la forma en la cual debían presentarse denuncias contra algunos dirigentes sindicales. En el video, Villegas afirma que le gustaría contar con una “Gestapo”-la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios, y asegura que la Procuración bonaerense conoce las maniobras que deben llevarse a cabo contra sindicalistas.