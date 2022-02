Avellaneda: La lista de «unidad peronista» confirma que los negocios están por sobre los ideales y el bien común

Confirmada la conformación de la lista de unidad o única del PJ local, quedó demostrado que en Avellaneda, pesan más los «negocios» que las ideologías, las nuevas autoridades del PJ que asumirán solo se representan a ellos mismos y ninguno quiere arriesgar nada por lo que se alinean detrás del que maneja la «lapicera» y la billetera.

El binomio Jorge Ferraresi presidente del PJ y Héctor Villagra vice, confirma lo que desde hace años afirmamos en El Sindical, ambos son socios en muchas de las obras públicas y privadas con presupuestos millonarios en Avellaneda y en el caso de Villagra se amplía hasta el partido de Lanús, por su condición de Secretario General de la UOCRA Avellaneda-Lanús y de la CGT Regional de ambos partidos.

Villagra además es concejal con lo cual como un pulpo no hay cargo, negocio ni billete que se le escape, a pesar de reiteradas denuncias en su contra, el apoyo sindical de Gerardo Martínez y político de Ferraresi, lo blindaron de los escándalos varios y así pudo expandir con los políticos sus negocios a otras provincias y ser un hombre fuerte en la zona.

No hay nada nuevo en la propuesta del PJ y sus autoridades, son las mismas caras de siempre, algunos en los negocios fuertes y otros jugando a los solidarios para hacer política con la necesidad ajena, pero sin propuestas serias, pero todos con un mismo objetivo, cuidar sus quintas.

Los que vuelan alto negocian con empresarios, ofrecen mano de obra tercerizada, explotada y sin protección sindical o estatal, como pasa en el 95% de las obras que se realizan en Avellaneda donde el municipio no controla y habilita, mientras la UOCRA no inspecciona y la seguridad e higiene no existe, como también las contrataciones son irregulares.

El resto, los que acompañan la lista, se conforman con cuidar sus espacios «solidarios» y no perder los subsidios y aportes estatales, es decir, ayudan con la nuestra y hacen política con los más necesitados, gustan mostrarse como referentes sociales, pero cuando termina el show van a la comodidad de sus hogares con todo lo que sus clientes políticos solo ven en catálogos.

Pauta mediante, los medios locales, solo te van a mostrar las fotos y un comunicado estúpido de la realidad política y social de Avellaneda.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw