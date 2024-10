El periodismo «bobo» y los busca fama

Por estas horas, en redes sociales comenzó un debate en el que un video sacado de contexto dio cientos de comentarios de todo tipo, algunos incoherentes de gente que no tiene capacidad alguna de interpretar lo que es una noticia y lo que es una oportunidad para personajes que viven de «vender» seudo primicias que suelen ser inventadas para un ingreso extra o sumar likes, a esto también han llevado las redes sociales a muchos que buscan fama.

El medio Multimedios en La Mira que conduce desde hace unos años de forma irresponsable Marcelo Brunwald, no es la primera vez que miente en sus noticias y a pesar de que comenzó a hacer una especie de periodismo amarillento y extorsivo ha conseguido un lugar entre la política local de Avellaneda, donde muchos prefieren tenerlo de «amigo» porque saben que no duda en inventar publicaciones que consiguen un efecto en aquellos vecinos que leen sin chequear y creen en lo que se publica, además de que a este personaje le gusta chapear con ser un alto miembro de los masones, estar vinculado al macrismo y de yapa ser presidente de La Cruz Roja Argentina de Avellaneda donde han comenzado algunas alertas por sus manejos.

Es necesario saber de quien hablamos cuando alguien dice hacer periodismo y no tiene reparo en publicar cualquier pavada, que en realidad suele tener otras intenciones con beneficios personales, en este caso, para deslindar responsabilidad, cita como fuente a Virginia Luján Sosa, una ex policía, que encontró en los medios, una forma de reinventarse como supuesta vocera en defensa de los derechos de los policías y de esa forma, muchos efectivos caen en su perfil buscando ayuda o bien algunos que también los hay como un método de vengarse de algún jefe al escracharlo en publicaciones carentes de evidencias.

No es la primera vez que «La Rusita» vende humo a sabiendas por aumentar sus seguidores, ya que como ex policía sabe que esto que se publicó no es un corte de una patrulla, porque no es algo tan sencillo de hacer el desaparecer un móvil policial y solo busca generar tendencia con las publicaciones de este tipo y sumar «estrellitas», Papo diría que hay gente que debe buscarse un trabajo digno, para entender un poco la necesidad de algunos de mantener seguidores, Virginia Sosa pasó de temas solo policiales, a que sus redes vayan incorporando videos, fotos y opiniones sobre Wanda Nara, Pampita y video s personales mostrando sus peinados, sus entrenamientos, su ropa, obvio todo de canje, lo cual no está mal si uno tiene los méritos propios sin necesidad de caer en los shows mediáticos al estilo Zulma Lobato.

El hecho puntual que se difundió terminó siendo más simple de lo que se quiso mostrar, una de las patrullas del Comando de Lanús, fue reparada por un siniestro en un taller de chapa y pintura, de donde se retiró para su servicio y el taller hizo con la pieza cambiada lo que se hace con todas las piezas que no llevan identificación de autopartes, según lo estable la Ley 14.497, las sacó a las puertas del taller de donde unos chatarreros las levantaron para su venta, cualquiera que haya pasado por un taller de chapa y pintura habrá visto paragolpes, guardabarros y otras piezas descartadas, creer que se pueden vender como autoparte, o más aún vincular a una chatarrera con el conocido delincuente Elbio es curioso y malicioso, más viniendo de un medio cuyo dueño, es de Wilde, conocía bien las actividades de Elbio antes de ser allanado y miraban para otro lado, como lo ha hecho con muchos delitos de los que sabía pero no le convenía opinar.

La misma noticias demuestra la contradicción al denunciar un delito mientras muestran a personal policial y municipal revisando la camioneta que transporta chatarra, no hay autopartes controladas, eso lo pueden ignorar los vecinos, pero no quienes participaron de esta publicación ridícula, donde no hay compromiso alguno de parte de los que la difundieron, hasta el título es falaz, autopartes usando el plural cuando lo único que se ve es un guardabarro trasero con signos de haber sido chocado.

Alguna vez las autoridades que correspondan deberían denunciar estas acciones irresponsables que no aportan nada, combatir la corrupción implica hacer las denuncias en la justicia y no en las redes sociales donde se pasan la pelota uno al otro, mientras no aclaran nunca sus publicaciones, lo que los hace responsables de mentir.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw