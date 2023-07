El PAMI sigue financiando las campañas oficialistas, pero de eso no se habla

Sin dudas que la gestión de Luana Volnovich a cargo del PAMI pasará a la historia de las presidencias de la institución como una de las más corruptas, porque no solo mantuvo las «quintitas» de ex funcionarios de otras gestiones incluso de partidos opositores sino que mintieron descaradamente a sabiendas de que el presidente Fernández nunca pudo hacer cumplir sus propias ordenes, como cuando pidió la renuncia del segundo del PAMI y pareja de Volnovich por el escándalo del viaje juntos a México y pasados los días, ningún medio informó que Martín Rodríguez se quedó.

Más aún, inexplicablemente en el tiempo posterior su patrimonio creció de manera poco clara, pero de eso tampoco nadie dijo nada.

Días pasados, la titular del PAMI pasó por Lanús para anunciar junto al candidato a intendente de UxT Julián Álvarez la compra de una clínica cerrada hace años por 3 millones de dólares y prometiendo ponerla en valores aunque no se mencionó el costo total, pero sí, es una contradicción que mientras se habla de una crisis, de achicar gastos, de no poder dar aumentos en las jubilaciones o no se cubran ciertos tratamientos, haya dinero para gastos millonarios que se usan para la campaña política.

Pero como si fuera poco, Luana Volnovich vuelve a mostrar que cuando quiere gastar hasta sin miramientos, ahora pasó por Avellaneda, donde junto el intendente local que va por la reelección Jorge Ferraresi y el senador provincial Emmanuel Santalla, hicieron un acto político para anunciar la entrega a centros de jubilados de subsidios y vouchers para la compra de computadoras y electrodomésticos que serán utilizados para mejorar sus sedes.

Según estos hipócritas justificaron su acto con estas afirmaciones:

“Los centros de jubilados son lugares de encuentro que generan ampliación de derechos y posibilidades a los adultos mayores, pero que además los ayudan a curarse de la soledad”, dijo Ferraresi en su discurso, al tiempo que convocó a los presentes a “seguir acompañando esta transformación que llevamos adelante en Avellaneda hace 14 años y a seguir construyendo ese crecimiento que necesitamos”.

Por su parte Volnovich remarcó los grandes avances que ha tenido la prestación de PAMI durante esta gestión “Hemos garantizado 3500 medicamentos gratuitos a 4.200.000 argentinos y vamos a seguir incorporando centros de salud exclusivos para PAMI”.

Los funcionarios estuvieron acompañados en el acto por el senador provincial Emmanuel González Santalla, además de autoridades locales y regionales de PAMI y el secretario de Institucionales de Avellaneda, Ariel Lerici.

Lo cierto es que a la titular del PAMI no le interesan los jubilados, durante su gestión solo se priorizó la «caja» administra el instituto y donde realmente hay riesgo de vida para los afiliados, todo sigue igual de mal, demoras en autorizaciones, demoras en estudios, en cirugías en prótesis y falta de controles a los prestadores que derivan en la muerte o la incapacidad de los afiliados, no es un gran mérito la entrega de los medicamentos, porque son una parte reducida del presupuesto que ejecuta el PAMI y se gasta más en gastos para financiar la militancia que la atención de los afiliados.

No había necesidad de este tipo de clientelismo político, Ferraresi se fue a la banquina y tampoco lo ayuda su cercanía a un impresentable de la política el dirigente de La Cámpora Emmanuel Santalla quien algún día debería dar varias explicaciones en la justicia por sus «manejos políticos».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw