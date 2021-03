El DNU macrista sobre extranjeros y delitos: «No sirvió, fue marketing»

Florencia Carignano habló este lunes con Radio La Red y comentó que le da «vergüenza» como la oposición miente «alevosamente» sobre el ingreso de extranjeros al país.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, defendió este lunes por Radio La Red la decisión del gobierno nacional de derogar el decreto macrista sobre política migratoria ya que, según la funcionaria, «el DNU no sirvió, fue un acto de marketing» y acusó a la oposición de «mentir alevosamente».

«El DNU que se derogó y la ley de Migraciones que hoy está vigente no tienen diferencia en cuanto al artículo que especifica las causas de los extranjeros para entrar al país: si un extranjero tiene antecedentes penales, con ninguna de esas reglamentaciones puede entrar. No cambió tampoco la herramienta que tiene Migraciones para expulsar a los extranjeros que delinquen», explicó en diálogo con #Vilouta910.

De esto modo, Carignano descalificó las críticas de referentes de Juntos por El Cambio. «Uno puede coincidir o no con una política migratoria, pero mentir alevosamente, como hace la oposición sistemáticamente con este tema, a mí me da vergüenza», dijo, y precisó: «El DNU no sirvió: fue un acto de marketing, fue brillantina. Lo que hay que hacer es simplemente agarrar el artículo de la ley de Migraciones y compararlo con el DNU».

Finalmente, consultada sobre si la medida incrementará la inseguridad, consideró: «Todos tenemos problemas de inseguridad y queremos que los delincuentes vayan presos… no somos extraterrestres».

El Gobierno derogó el viernes un decreto de la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior «resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

Así lo estableció el Decreto 138/2021 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional. Éste último derogó el decreto 70/2017 que modificó aspectos de la Ley N ° 25.871 sobre el régimen de la política migratoria argentina.