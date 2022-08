El Cholo García es … el nuevo ofendidito

Rubén «Cholo» García, es el nuevo «ofendido» de la política y el sindicalismo, sí, así como postean los macristas sus memes identificados con la leyenda «ofendidos» ahora el personaje que preside la FESIMUBO, dice estar ENOJADO y OFENDIDO.

Algunas de sus últimas bolu frases:

Cholo García a Kicillof: “Vamos a marchar porque no nos atiende y eso nos enoja»

Digo, un representante serio y capacitado, sabe muy bien que existen otros canales y si estos se agotan, siempre está la justicia, pero parece que en la cabecita de García, asesorado por un par de ignorantes, creen que es mejor el circo, así de paso se justifican las gastos de la movilización.

Además, ¿se puede tomar en serio a un hombre mayor adulto que dice estar enojado con un político?

“Estamos sorprendidos que un gobierno de trabajadores no nos atienda”, criticó.

“El problema es que el Gobernador (Axel Kicillof) ni siquiera nos atiende para escucharnos y eso nos enoja. A veces los intendentes anuncian porcentajes rimbombantes y yo les pregunto: ‘¿Eso lo aplican?’ Les da más rendimiento poner la plata en plazo fijo»

La sorpresa es que García no se haya interesado en crecer con tantos años en lo que es la capacitación para ser tomada en serio, no lo atienden porque saben los jefes comunales y el gobernador que lo único que busca es beneficiarse él y su séquito de aduladores. O alguien puede pensar que no saben la vida de lujos a costa de los aportes de los trabajadores que viven García, Doval, Ferro y compañía.

Los aumentos de sueldo generan un mayor ingreso de dinero a los sindicatos que controla García, es simple, no quiere que el trabajador viva mejor, quiere que le ingrese más dinero. Por eso los trabajadores que piensan, deberían desafiliarse de donde están estos personajes que te arrean a marchar, pero no te invitan a comer con ellos en los restaurantes, cosa que hacen con tu plata.

“Estamos cansados del maltrato, por eso nos vamos a movilizar, para que nos escuche el Gobernador porque esto no se puede resolver con una sola reunión, debemos hacer una mesa de diálogo. Le hemos enviado una carta»

Tantas pavadas que publican, podrían publicar siempre sus cartas a los gobernadores e intendentes, además, si en los comunicados de prensa no dicen nada claro, es obvio que el problema de no haber una solución posible es por la incomprensión de sus reclamos o traducido, porque no los quieren escuchar negociando en beneficio de ellos mientras movilizan afiliados con mentiras y promesas.

García caracterizó a los integrantes de Fe.Si.Mu.Bo como “dialoguistas” y lamentó que Kicillof mantiene una “sordera”, la cual “viene desde las elecciones”. “Que un gobierno peronista no se ponga en favor de los trabajadores, a mí me pone en demasía”, advirtió.

Por encubrir sus verdaderas intenciones, García apela a recursos que lo dejan enredado y expuesto, cuando habla de que los integrantes de la FESIMUBO son dialoguistas miente, para serlo primero deberían tener honestidad sindical y no la tienen, son negociadores y punto.

Luego decir que un gobierno peronista no se ponga en favor de los trabajadores, es digamos proyectar su propia forma de hacer gremialismo, es decir, priorizar su bienestar antes que el de los trabajadores.

Lo de usar el término demasía, es el «toque» que revela al impostor, aún cuando quiera definirse con un eufemismo, solo confirma que es un impostor como dirigente sindical.

La conclusión de todo esto es que los afiliados piensen si vale la pena seguir manteniendo a estos estafadores de la lucha sindical y a los que no se han afiliado que sepan quienes son estos personajes.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw