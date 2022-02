El Cholo García a lo «gaga»

Rubén «Cholo» García, el manda más de la FESIMUBO, sigue paseándose con distintos funcionarios nacionales para demostrar que tiene «peso» y aprovecha las fotos para simular que trabaja por los empleados municipales y de paso sigue en la rosca política.

La realidad es que a García hace tiempo los políticos le sacaron la ficha y saben que termina «jugando» para el mejor postor, lo suyo no es una ideología y mucho menos algo que tenga que ver con la lealtad.

Para el “Cholo” García, los problemas de los municipales “deben tener decisiones del más alto nivel político”

El secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), Rubén “Cholo” García, indicó que el principal objetivo ya no es el de alcanzar el mínimo vital y móvil para el salario de los trabajadores, sino el valor de la canasta básica alimentaria. Para eso, pidió que haya una fuerte decisión del Gobierno nacional. Además, lanzó munición gruesa contra UPCN, a quienes acusó de ser un gremio amarillo. “Me reuní con el ministro de Desarrollo Social (Juan Zabaleta), con el que tengo una buena relación, y ambos coincidimos en que la problemática de los trabajadores municipales tiene que tener decisiones macro, que vengan de los más altos niveles de la política tanto en el plano nacional como provincial”

Cuando García habla de una intervención o decisión del gobierno nacional, parece ignorar que los trabajadores municipales que él supuestamente representa, se rigen por las paritarias con cada intendente y en lo normativo por la Ley de Municipios que es provincial, nada que ver con el Ejecutivo Nacional que en todo caso se reúne e interactúa con los gobiernos provinciales, donde él no interviene y donde por respeto no debería opinar de lo que no sabe.

La foto que hizo circular junto al Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, es una muestra más de que algo no está bien en García, porque poco o nada puede intervenir ese ministerio en lo que busca mejorar García desde lo salarial de los trabajadores municipales, es otra muy distinta la función del Ministerio de Desarrollo Social.

Tan ridículos son los comentarios del Cholo García que al postear su nota, las redes sociales fueron implacables en tratarlo a él y su entorno de ignorantes y hasta Fernando Bustamante un usuario de Facebook «libertario» fanático de Milei con poca inteligencia, se burlo y los insulto.

Digamos que una reunión seria de trabajo no vas acompañado de Hernán Doval, que te resta menos diez y no da bien ni para relleno de la foto.

Tan ridículo y mentiroso es García, que cuando apunta a UPCN como un gremio amarillo, se olvida que ha gastado dinero del STMA para financiar campañas del sector de Juntos por el Cambio en Avellaneda, incluso hay algunos dirigentes en el sindicato de Doval.

Que cada uno saque sus conclusiones sobre Rubén «Cholo» García, si es un gran mentiroso, o está gaga y lo puentean, como sea hoy poco puede aportar en concreto a los trabajadores municipales, sus discursos aburren y cansan.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw