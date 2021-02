EEUU: Trabajadores de Amazon a un paso de conformar su primer sindicato

La empresa de Jeff Bezos lanzó una furiosa campaña antisindical para evitarlo.

Los 5.800 trabajadores de Amazon en Bessemer Alabama comenzarán a recibir desde el próximo lunes 8 de febrero las boletas de votación de la Junta Nacional de Relaciones Laborales para votar si quieren o no tener la representación del Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y de Grandes Tiendas, los resultados de la votación se sabrían a fines de marzo.

La votación fue confirmada en las últimas horas por la misma Ju Amazon para detener la votación porque está se llevaría adelante por correo y no de forma presencial. Retail, Wholesale and Department Store Union ( RWDSU ) es el sindicato que disputará en la votación la representación de los empleados de Amazon.

Actualmente cuenta con alrededor de 65 mil trabajadores en una amplia gama de industrias, que incluyen, entre otras, la venta minorista, las tiendas de comestibles. The Post informó que los esfuerzos de RWDSU no se han basado únicamente en la búsqueda de salarios o beneficios sino que buscan cambiar las condiciones laborales. Los empleados se quejan de que sus evaluaciones de desempeño laboral se basan en objetivos poco realistas y no cuentan con tiempo para ir al baño.

En tanto Amazon lanzó una campaña antisindical en donde pide encarecidamente a los trabajadores a votar en contra del proyecto sindical recurriendo a textos, mensajes, una página web antisindical y reuniones con sus empleados.

En los mensajes de texto, Amazon afirma que los trabajadores “estarán renunciando a su derecho a hablar por sí mismos” al firmar una tarjeta sindical, haciendo hincapié en las cuotas de filiación. Amazon asegura que “los sindicatos son un negocio”, diciendo a los trabajadores “no dejes que el sindicato se lleve tu dinero a cambio de nada” e invitándoles a visitar su sitio web antisindical DoItWithoutDues.com.

También ha pagado anuncios en Facebook, bajo la rúbrica “hazlo sin pagar filiación” e insistiendo en que voten “no” en las elecciones sindicales. “En lo que respecta a esta lucha antisindical, es grave. Nunca hemos visto nada parecido a este nivel”, dijo Joshua Brewer, organizador del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes, a The Guardian.

Cabe aclarar que no existe un solo sindicato de trabajadores de Amazon en suelo estadounidense y según algunos expertos esto “tendría un enorme efecto dominó” que podría extenderse a otras instalaciones de Amazon y otras empresas no sindicalizadas.