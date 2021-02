Fernández amenazó que subiría las retenciones si no se cumplen los acuerdos de precios

Dijo que preferiría no hacerlo, pero que no dudará en implementar alguna de esas herramientas si “en poco tiempo” no se desacoplan los precios internos con los externos.

El presidente Alberto Fernández explicó que, frente a los aumentos de precios, las únicas dos alternativas son los cupos o las retenciones y le dio un ultimátum a los productores para que cumplan con las regulaciones fijadas por el Estado.

El primer mandatario remarcó que el problema con los precios de la carne surgió porque ahora China importa carne con hueso y «el productor tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme».

«Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares«, indicó el mandatario a Página/12.

Frente a ese problemas, subrayó que «el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones (que en este momento están acotadas) o poner cupos, decir esto no se exporta».

«No hay mucho más tiempo para que decidan. Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Tienen que entender que son parte de la Argentina», insistió.

«Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo«, agregó.

Y concluyó: «Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente«.