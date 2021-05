Eduardo Villalba ¿Chirolita de TN?

Cuando sos un cobarde y limitado aprovechas cualquier cosa para tirarle mierda al que te apuro y te comiste los mocos. Ni me parece buena la gestión de Sergio Berni por la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires y mucho menos me parece una buena gestión de la Eduardo Villalba y Sabina Frederic que han demostrado ambos ser unos enormes incapaces en la conducción de las fuerzas federales de seguridad, desde que asumieron no tengo registro de algún trabajo relevante de narcotráfico o delitos federales, es decir, vienen haciendo la plancha y eso que les toca jugar con lo más cómodo de la seguridad que es no tener vecinos reclamando por hechos de inseguridad.

A la fecha es inexplicable que los dos mencionados sigan en funciones, cada uno ha hecho mucho daño a la imagen de gobernabilidad del presidente y prácticamente han dado malos mensajes a los ciudadanos, como ser el hecho de que si alguien es identificado circulando sin permiso solo se lo notifique y siga su viaje, digo y para que se entienda, esto es como al que no hace la tarea decirle que la haga y dejarlo en igualdad de condiciones que el que cumple. Esta ridícula posición es incompatible con las funciones de un ministerio de seguridad, ya que las fuerzas de seguridad como lo indica su nombre son fuerzas, no es su función dar consejos a los infractores y delincuentes, ni la fuerza irracional y el abuso ni la pavada de tener que recordarle al infractor algo que se dice todos los días.

Que la oposición idiota, haga política de la peor forma, jugando con la salud pública ya es inaceptable, pero que un funcionario por haber quedado en todos los medios como un cobarde que lo sacan a empujones y no reacciona aproveche la ocasión para tirar mierda a otro de su espacio y hacer afirmaciones que lo dejan como un ignorante no es algo menor.

Este funcionario no puede seguir en este gobierno en ningún cargo, ni siquiera volver a la municipalidad de Avellaneda donde fue un inútil más.

Eso sí para los negocios es un tipo brillante, así como se dice que el Procurador General de la Nación tiene un patrimonio poco transparente, en el caso de Villalba los números no cierran pero en otro momento me voy a referir a sus antecedentes laborales y los escándalos que lo tuvieron vinculado a una investigación judicial por corrupción.TN publica los dichos de Villalba y lejos de ser un pensador, es un ignorante, decir que en plena pandemia, hay que hacerle la vida lo menos complicada a la gente, es una enorme falacia, la gente que los medios aprovecharon para criticar los controles sanitarios, no eran en su gran mayoría trabajadores esenciales desesperados por ir al trabajo, eran en la gran mayoría los mismos que se vieron luego violando los protocolos de sanidad.

Lo que se vió y que por la criticas no se repitió tiene desde el punto de vista operativo y policial un ejemplo del que sabe, porque es evidente que Villalba desconoce la definición de DISUADIR, que es justamente hacer que esos irresponsables consideren si tienen ganas de esperar a ser testeados.

Con el criterio de Villalba no deberían existir los controles ya que eso le complica la vida a los delincuentes. Semejante inoperante en cualquier país del mundo ya estaría afuera del ministerio.

Es decir su presidente, su jefe, decreta un DNU, la Ciudad de Buenos Aires no lo acata y por ende genera en sus ciudadanos la rebeldía de comerciantes, jóvenes y todos los que no quieren restricciones, la provincia para apoyar el DNU impone controles sanitarios y como molestan a los que no se cuidan, que salen porque de día se puede salir cuando la realidad es que no hay una restricción mayor para que la gente no se siente encerrada, pero claro, la responsabilidad que se pide de no salir si no es necesario, queda solo para los boludos.

Berni viene demostrando que su conducta y su valor existe hasta que le avisan que lo están matando en las redes sociales y entonces da marcha atrás y se esconde, una vergüenza no tan grande como la de Villalba pero una desgracia para los argentinos que no se compartan ni cuando se les da libertad a riesgo de seguir extendiendo el COVID por egoístas, por no entender y por culpa de los políticos pedorros.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw