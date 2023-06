Diego Kravetz y un ridículo relato

Luego de la polémica que generó el intendente interino de Lanús Diego Kravetz, al hacerse un autobombo para atraer la atención de los que reclaman mano dura, en donde se mostró innecesariamente empuñando un arma de fuego cuando no había una situación de riesgo o defensa que lo amerite, lo que si lo hiciera cualquier mortal, de mínima le secuestraban el arma y terminaba dando explicaciones en la justicia, porque Kravetz no tiene estado policial y la detención ciudadana podía hacerse sin ostentar el arma una vez que el menor estaba reducido.

Curiosamente ni el fiscal de turno le solicito explicaciones, ni el arco político, seguramente por temor a que los reaccionarios los acusen de defender delincuentes, así estamos como sociedad, nos venden una escena montada y compramos, la realidad es que Lanús padece a diario hechos de inseguridad graves y no se lo ve a Kravetz con la misma actitud, es decir, para seguir, reducir a un menor desarmado tuvo tiempo y fotógrafo para las redes, pero en los delitos donde se necesita valor, no se lo ve ni cerca.

Las ridículas explicaciones de Diego Kravetz

“Como habrán visto, se viralizó una foto en la que estoy empuñando un arma de fuego”, reza el mensaje publicado en su cuenta de Twitter, y detalla lo que pasó. Explicó que estaba recorriendo un barrio en el límite entre Lanús y Lomas de Zamora, Acuba 2, por obras y en el marco de una charla con los vecinos, le expresaron su malestar por la inseguridad en la zona.

Si a Diego Kravetz los vecinos le tienen que mostrar quienes son los que roban, su gestión y la de Grindetti es una mentira, Lanús cuenta con reconocimiento de patentes y rostros, además de que se jactan de poseer uno de los centros de monitoreo más eficientes, entonces, su presencia y charla en el barrio no es interés sino un acto de campaña que no aporta otra cosa que circo, los vecinos necesitan soluciones.

“Veo que un grupo de vecinos estaban sumamente enojados por dos motos que hacía tres días venían robando, metiéndole miedo a todos. Estamos hablando de personas que pasean al perro, mamás y papás que llevan los chicos al colegio, gente que espera el colectivo. Me pongo a hablar con uno de ellos y mientras estábamos de charla me dice ´es ese´. Pasa a media cuadra una de las motos. Pedí a la persona que me acompaña que lo siga, di parte a la policía y avanzamos. A la cuadra interceptamos a la moto, me baje dando la voz de alto y procedí a reducirlo. Instantes más tarde llegó la policía“, detalló.

Desde el punto estrictamente legal, la detención de Diego Kravetz en un país serio y con una justicia eficiente sería descartado por varias cuestiones fácticas, la primera, no hay un denunciante, no hay un delito que se este cometiendo y por el cual la conducta de Kravetz sería justificada por la defensa de terceros, con lo cual, ya que nos ocupamos tanto de L-Gante, la familia del menor bien podría denunciar a Kravetz por el delito de privación ilegal de la libertad agravado por el uso de arma de fuego y su condición de funcionario, pero, como los políticos son cobardes nadie repudio su escena de película de acción barata al estilo «vengador», lo correcto ante la duda de que sea el autor de los delitos hubiera sido seguirlo como lo hizo y convocar a la policía, de esa manera se ajustaba a derecho y de paso evaluaba la respuesta que tienen los vecinos cuando denuncian, así lo que hizo es una payasada política de dudosa legalidad.

En ese marco, precisó: “Me gustaría aclarar que no estoy de acuerdo con que los civiles porten armas de fuego”. “En mi caso puntual, por la función, por las bandas con las que me metí, por firmar las denuncias contra los narcotraficantes, y por las distintas amenazas que recibí, tengo portación”, apuntó.

La hipocresía que suelen mostrar los macristas, no está de acuerdo en que se armen los «civiles» y él qué es?, una expresión fallida donde se diferencia del resto de los ciudadanos, algo a tener en cuenta en personas que no se sienten parte del resto.

Y si algo le faltaba a esta escena para mostrar a Kravetz como un «sheriff», que no lo es, principalmente porque es un cobarde, se va a la banquina cuando afirma que él está armado y con portación por la función y por las bandas con las que se metió??? las denuncias contra narcotraficantes que firmo????, bueno aclaremos que en la justicia federal no hay ninguna denuncia de Kravetz ni la hubo, entonces o miente o no sabe lo que dice, me inclino a pensar que miente porque total nadie lo cuestiona, ni los políticos ni los seudomedios de prensa que evitan interpelar y prefieren difundir información falsa que solo desinforma a los ciudadanos y nos aleja más de los conceptos de un Estado de derecho igualitario.

Para finalizar, advirtió: “Donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos. Son ellos o nosotros”.

La frase final define todo, es un acto de campaña y con un grave mensaje, donde los cruce a quiénes? son ellos o nosotros??, la realidad es que los delitos tienen reincidencia por las políticas que se aplican, por las roscas con la justicia en las que el mismo ha participado para designar a fiscales que hoy son parte del problema por su deficiente y corrupto desempeño, por ahí pasa la puerta giratoria, es ridículo e ineficiente prometer lo que no funciona, salvo que se vista de Superman y vuele de un lado al otro de Lanús, todo bien con cartonear prensa, pero hay que ser un poco más inteligente y demostrar espeto por los votantes.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw