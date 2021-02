Daniel Tesla Ópticas Energy, el bocón muestra la hilacha

Bueno, recibir un mensaje con insultos, donde según él uno es un cagón y miente en lo que publica, le pido que por favor muestre o me envíe las facturas por los trabajos que me realizó no solo a mí, sino a la gente que le recomendé vayan por su relación precio y calidad.

Que me insultes me produce nada, los tipos como vos, que piensan primero con la panza y después con la cabeza, son mediocres, te guste o no, yo puedo ser un forro, pero vos sos un tipo que no aprendió nada.

Me decís que miento y que te pedí un turno para cambiar un auxiliar del auto, lo que no tiene nada que ver con mi nota sobre el hecho de que trabajas sin factura por ende es un riesgo para el cliente ya que depende de tu humor o del hambre que tengas; que bajaste la calidad de los productos lo tengo en las conversaciones donde te quejabas de la economía y que tus proveedores no respetan los precios.

Voy a dejar una sola captura de todas las que puedo hacer sobre tus presupuestos, donde por unos cree led me pasaste $7900 y te dije OK, a pesar que ese producto no cuesta más de $6000, así como muchas cosas que decías te hago precio y no era así, pero yo respeto al que trabaja y me parecía bien pagar si puedo a alguien que me dé confianza. Me pasaste el precio de $790 pesos cada tapa extendida, pero que no me las cobrabas, bueno, en Mercado Libre las tapas las venden a $1000 el par.

Varios me preguntaron si trabajas mal, dije que no, pero últimamente sí no es igual, para mí, era un tema terminado y no entendiste nada, durante casi 3 años te recomendé y muchos fueron por mí, me parece correcto que si vos un día venís a bardear a mi muro, te digo que yo no voy a tu muro a tirar mierda y te ponés en «pesado» te lo explico personalmente, bueno, si sos tan monigote y básico, chupala, así como estaba bien publicar fotos y recomendarte, donde agradecías las menciones y un día pasaste a hacerte el boludo o sacarme mano con gente que fue, que después te cuentan, yo no me enganche en el puterío porque estime que la economía te ponía así de pelotudo y nunca me pareciste un mal tipo, a diferencia de otros y otras de los redes y los grupos que me importaban nada distanciarme, a mí siempre me alegro que crezcas, porque está bueno que uno trabaje y viva de lo que le gusta.

Pero vos no sos el tipo que yo conocí, te volviste un pelotudo hambriento o siempre lo fuiste no sé, entonces, te guste o no, yo así como te tuve en el portal GRATIS, me rompe las bolas que alguien se haga el amigo y sea un chanta y un traidor, te dejé pasar varias como ópticas donde entraba humedad, las altas sin funcionar correctamente, podría detallar varias cosas y no estás a la vuelta para ir y venir, pero creí que valía la pena confiar en vos.

Justo hoy llevé a cambiar el cree led, y sabes qué? pagué la mitad un equipo de mejor calidad, con factura, garantía y más lúmens, también la instalación delante mío demoró 10 minutos, no sacaron ninguna rueda, no levantaron el auto, no tuvieron problemas, la verdad que si sentí que sos un chanta, hoy lo comprobé.

Tenés ganas de seguirla? para mí sos una decepción, a diferencia tuya yo no te insulto porque la gente como vos son su peor enemigo, seguí sacándome mano con los que van, en eso estamos iguales, vos hablas de mí, yo escribo sobre vos, la diferencia es que lo que yo digo de vos lo puedo probar, lo que vos decís de mí no, porque a diferencia tuya yo tengo todo al día, tributo, hago facturas.

Me hace un poco de ruido eso de que respondo mal a las mujeres? yo hasta donde sé vos estás casado y yo a tu mujer siempre la trate con educación y respeto, de hecho muchas cosas las dejé pasar porque vos tenés una familia, desconozco si alguna «amiga» tuya se ofendió por alguna respuesta mía en las redes sociales. Pero no te confundas, te dije que si me faltabas el respeto después te banques cuando yo me ponga a escribir, me dijiste hace lo que quieras es tu problema, bueno ni en eso te pones de acuerdo.

En fin yo no tengo nada que esconder, como cliente, siempre pago, tengo derecho a quejarme si algo no se hace bien, no te debo nada, nunca te pedí fiado, no pagué en cuotas y hasta pagué por adelantado los trabajos, tal vez tengas mala memoria, te financié el sistema de audio JBL a un precio de amigo, siempre tuve la mejor, ahora querés hablar mal de mí, lo tomo como de quien viene, odias a los planeros y sos igual de ventajero que ellos, pero si algo me convenció de que sos un pobre tipo que la necesidad lo cambió es que me digas que me enojé porque soy peronista, me molesta que en mi muro alguien haga política discriminando, yo no voy a tu muro a putear a nadie, vos viniste de maleducado y yo puedo parecer boludo, pero me hago respetar, que me desees el mal me causa mucha risa, recuerdo que te juntas con Umbandistas, pero eso no me asusta.

Nada, lamento haberte dado confianza, uno aprende, tu trabajo no es tampoco único, arte o de un ingeniero, no te olvides que ya existía Gunter Cars Xenón que además crecieron y si es por prolijidad aún te superan, me faltaste el respeto en público, mi respuesta fue y es un público, te pedí que no lo hagas y te cagaste de risa, bueno, al final te gusta joder cuando no sos vos al que le sacan los «trapitos al sol».

Enojate con vos mismo, esto lo empezaste vos por bocón, por poco inteligente y por mediocre.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw