Con el DNU de Milei volvió Flybondi y en dos días de operar ya hubo un accidente

Un avión de la empresa Flybondi tuvo un accidente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional “Astor Piazzolla” de la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Su cola golpeó contra la pista.

“La aeronave tuvo daños menores en parte de su estructura trasera al aterrizar cerca de la 1.30 AM, pero los pasajeros que estaban en mismo no sufrieron ningún tipo de heridas” informaron fuentes aeroportuarias.

Según se dio a conocer, el episodio fue comunicado por la Junta de Seguridad en el Transporte. A través de las redes sociales alertó: “Accidente con la aeronave Boeing 737-8Q8 LV-KJE ocurrido en el Aeropuerto Internacional “Astor Piazzolla” marplatense.

Esta semana, el Ministerio de Infraestructura de la Nación anunció que empresas low-cost sumarán nuevas rutas aéreas para conectar distintos destinos de Argentina y países limítrofes. La decisión, contemplada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, que rige desde el pasado viernes, tiene como objetivo “lograr mayor competencia en el mercado” y promover “una amplia oferta de vuelos con precios accesibles para los pasajeros”.

Luego de que la empresa estuviera inactiva por 4 años, debido a los reiterados incidentes y denuncias que dejó sus operaciones durante el mandato de Mauricio Macri, que beneficio a la empresa con medidas políticas que otorgaban privilegios a la empresa, originalmente propiedad del inglés Julian Cook, un excéntrico empresario amante de los perros al punto de llamar a los aviones con nombres de sus mascotas.

El otro fundador de la empresa es Richard Guy Gluzman, un empresario con un vínculo muy fuerte entre el ex funcionario de Mauricio Macri Mario Quintana, Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gluzman fue vicepresidente del fondo de inversión “Pegasus” fundado por Quintana (como puede verse en un perfil realizado por Bloomberg) y ambos son socios y/o miembros del directorio de múltiples empresas como GSF SA, Aroma Cafe SA, Entertainment SA y Enflex SA.

Por estas incompatibilidades y «beneficios» el fiscal federal Jorge Di Lello imputo por los “supuestos” negociados que mantendría Quintana con la empresa aérea Flybondi de su socio Richard Guy Gluzman, además de solicitarle una serie de medidas al Juez federal Sergio Torres, después de una ampliación de la denuncia en base a la declaración que hizo el imputado Carlos Colunga, ex CEO de Macair y vice de Avianca ante la prensa.

Di Lello recordó que Colunga, ex piloto de Franco Macri declaró: «Por qué se meten con nosotros… Si nos dieron todas las rutas es porque nadie más las había pedido. ¿Por qué no miran a Fly Bondi que se quedó con Miami, Nueva York, Beijing? Ahí está el negocio. No sé si está (Guillermo) Dietrich o (Mario) Quintana detrás de Flybondi como dicen, pero el verdadero negocio está ahí.

Mientras los distraen conmigo, dejan pasar el elefante que es Flybondi. Por rutas caseras a mí me pidieron $ 3 millones de garantía. ¿Saben cuánto presentó Flybondi por ir a Miami, Nueva York y Beijing? US$ 6.000. Ese es el escándalo ese es el negociado».

La empresa se encuentra registrada como FB LÍNEAS AÉREAS S.A con CUIT: 30-71541893-9, con domicilio en Av. Del Libertador 6343, piso 2 de CABA.

Lo concreto es que el presidente Javier Milei, generó un Decreto de Necesidad y Urgencia inconstitucional, con vicios formales de plena nulidad, ya que no existen cuestiones de urgencia en muchos de los puntos del mismo, este es otro ejemplo, de una empresa que pasa a operar sin controles, sin calidad y poniendo en riesgo la vida de muchos argentinos, solo para beneficiar a los socios y amigos del ex presidente Mauricio Macri, Milei lleva adelante las reformas que Macri no se animó a realizar y que hoy disfruta desde las sombras, habiendo colocado a sus hombres de confianza en el gobierno en los puestos claves para los negocios megamillonarios, mientras Milei juega al presidente, al rebelde y al libertario, hundiendo al país en una crisis grave.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw