Comunicado Bahía contra la Trata

El 11/05/21, recibimos el llamado de varios vecinos, quienes nos alertaban que el #mural ubicado en el #ClubOlimpo estaba siendo lijado. Teniendo en cuenta que él mismo había sido vandalizado, decidimos acercarnos a la esquina de Av. Colón y Chile



En el lugar, nos encontramos con un grupo de socios, que estaban preparando la pared para un mural en homenaje a #DiegoMaradona. Nos cuentan que se trataba de un proyecto financiado por los socios e iba a ser realizado por un artista que venía de Buenos Aires, contando con el correspondiente permiso del Club



Ya pintado el nuevo mural, la Comisión Directiva del Club nos informó que los socios no tenían permiso y que querían reafirmar su compromiso en la lucha contra la trata. Casi al mismo tiempo, los socios nos piden que intervengamos y nos comuniquemos con la Comisión para que el nuevo mural no sea quitado



Esta situación generó una gran confusión, por lo que decidimos tomarnos el tiempo de realizar este comunicado



*Queremos manifestar que nunca se nos consultó ni consentimos que se tapara un mural que tenía por fin concientizar sobre la trata de personas así como difundir la línea 145*



Invitamos a los socios que llevaron adelante esta acción a reflexionar sobre la importancia de concientizar sobre la trata de personas, con la seguridad de que los clubes son también espacios de transformación social y cultural



En concreto, los invitamos a ceder el espacio y trabajar juntos el próximo 3 de junio, en el marco de #NiUnaMenos, para llevar adelante una campaña de concientización a través de un nuevo mural



Por otro lado, queremos dirigirnos a la comunidad y compartir con ustedes las frases de nuestros murales: “La indiferencia hace que la trata de personas siga existiendo» y «Tu indiferencia me esclaviza»



Estos murales fueron pensados con la intención de hacernos reflexionar como sociedad sobre la #TratadePersonas. *Por eso, les queremos pedir que no seamos indiferentes. Queremos pedirles que se comprometan en una problemática que atraviesa a nuestra ciudad y nos atraviesa como sociedad*



Queremos agradecer el gran apoyo que hemos recibido, especialmente por parte de l@s hincha

Compartir Compartir Compartir Pin Tuitear