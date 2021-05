El próximo sábado 22 de mayo, a las 21 h, se podrá disfrutar de la experiencia Tod@s juegan, un cocoliche lúdico de trivias, bingos, memotest, ruletas y consignas divertidas para jugar entre todes. Esta nueva edición presenta un formato totalmente renovado y con una mayor variedad de juegos. En cada emisión on line pueden participar más de 1.500 personas de todas partes del mundo a través de la plataforma Zoom. Para participar hay que ingresar a www.bingopandemia.com, solicitar el pase y elegir qué día jugar. La entrada es libre y gratuita.



Lucio y Maivan son los anfitriones del encuentro virtual que se realiza desde abril 2020 y por la que ya pasaron más de 90.000 participantes. Tod@s juegan es una experiencia lúdica, teatral y participativa donde los juegos son la excusa para juntarse a través de Zoom y compartir un momento divertido.



El nuevo formato 2021 es el resultado de todas las metidas de patas que Lucio y Maivan no supieron resolver pero que lo siguen intentando. La propuesta empezó siendo un juego entre dos amigos que pasaban juntos la cuarentena en abril 2020. Sin embargo, a medida que transcurrían los meses, la comunidad pandémica fue creciendo y al cabo de un año llegaron a realizar 120 funciones on line, (una presencial), más de 50 eventos privados y formaron un equipo de trabajo.



Con ritmo de tv, aires de radio, juegos y sketch de humor, se lanza la propuesta que transformó al público en protagonista y luego en comunidad. Los participantes comparten cómo van viviendo la experiencia desde sus casas disparando la imaginación: maquillándose, trabajando la consigna del día con creatividad, invitando a sus amigos y familiares, comentando en vivo en el chat del zoom. La consigna se comunica a través del Instagram @88producciones @bingopandemia cada semana. Noche circense, noche de gala, navidad, noche mexicana, sombrero, mascotas, el amuleto de la cuarentena, cepillo de dientes, anteojos, son algunas de las consignas que sirven como disparadores para que los participantes compartan toda su creatividad.



Equipo técnico creativo

Conducción: Iván Vignau, Lucio Szteinhendler

Actuaciones: Iván Vignau, Lucio Szteinhendler, Gabriel Reich.

Director de cámara: Pablo Finquelievich

Asistencia en vivo: Ana Rapoport Producción: Agustina Farias.

Diseño gráfico: Micaela Quiroga

Web: Matías Gonzalez

Prensa: Marisol Cambre

Producción general: 88producciones