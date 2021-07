Como en Francia: Provincia de Buenos Aires dispondría que solo los vacunados ingresen a bares y restaurantes

Carlos Bianco, jefe de Gabinete del Gobierno bonaerense, manifestó que “es una posibilidad”. Se emularía la medida implementada recientemente por Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien brindó un duro discurso contra los antivacunas. «cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”, dijo el funcionario.

Mientras avanza la segunda ola de coronavirus y se detecta la llegada de otras variantes en la Argentina, ahora se baraja la posibilidad de que la Provincia de Buenos Aires aplique finalmente una medida destinada a prohibir el ingreso a bares y restaurantes a quienes todavía no se vacunaron habiendo tenido la posibilidad de hacerlo.

Así lo expresó Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires encabezado por el gobernador Axel Kicillof, durante una entrevista radial este mismo lunes.

“Es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo estamos estudiando como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente”, dijo Bianco.

Así mismo, el funcionario provincial también ha sido consultado respecto de la medida adoptada en Francia por su presidente, Emmanuel Macron, que van en el mismo sentido de lo que se piensa hacer en Buenos Aires.

Dijo Carlos Bianco que “esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”.

“Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros”, comentó.