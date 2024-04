El «Joker» se peleó con «Spiderman» y una mujer policía protagonizó un curioso video viral

A través de las redes sociales se dio a conocer una insólita pelea que tuvo como protagonistas a dos hombres disfrazados de los personajes populares de los comics y el cine, el Joker y Spiderman.

El conflicto ocurrió en una de las zonas más turísticas de la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero y se viralizó rápidamente.

En las calles porteñas, los dos icónicos personajes ficticios recorren las diferentes zonas en busca de turistas para tomarse fotos y así obtener algo de dinero. Sin embargo, un inesperado problema surge cuando el villano emblemático de Batman y el amistoso héroe de Nueva York coinciden en el mismo espacio, desatando un conflicto que promete ser épico.

En la grabación, donde se ve la intervención de la policía de la Ciudad, se escucha decir al Joker que «los códigos no se rompen».

En medio del caos, una policía le solicitaba al Joker que por favor no la filmara porque eso podía exponerla y dejarla en una situación de vulnerabilidad como agente de la ley.

Sin embargo, el Joker no se detuvo y le repetía varías veces a Spiderman que era un traidor y, como tal, recibiría un castigo físico. La situación pasó a mayores en otro video en el cual la policía le solicitaba al Joker que por favor se tranquilizara, pero esto no surtió efecto.

Un poco de contexto: ¿Qué ocurrió?

El Joker Argentino, como se autodenomina en TikTok, había publicado un video en el que explicaba y daba mayor contexto a lo ocurrido. Según sus propias palabras:

«Piter era un seguidor mío que vino de Mendoza a instalarse en BS AS, me pido que le haga la onda para laburar en la calle precisamente en el puente, se vendió como amigo por eso también lo lleve a la televisión Bendita TV, y le presente a empresarios amigos míos para que lo contraten para presencia. En el puente todos tenemos nuestro lugar desde hace tiempo, y desde que él se hizo amigo de esta oficial de política El atrevido se me quiso instalar en mi lugar de donde yo trabajo hace años , lo considero un traidor no solo por querer ocupar mi parada, sino que denuncio con la policía y es por eso los vídeos de mi detención ,/. LOS CÓDIGOS NO SE ROMPEN ”.