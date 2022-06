Chau Alessi!!!

Los vecinos de Avellaneda, tenemos que aprender a votar y a defender nuestros derechos o entonces no nos quejemos de lo mal que nos va y lo caro que nos salen algunos políticos que ya cumplieron muchos años de no hacer NADA.

José Alessi, es uno de los mejores ejemplos de políticos, vagos, inoperantes y mentirosos, con un voto cautivo en el centro de Wilde que le permite siempre «arañar» una concejalía, la ha bastado para hacer buenos negocios con la política, mucho más redituable que ser un ignoto profesor de tenis.

Alguna vez ha jugado a ser oposición, pero en general se alinea con el oficialismo para estar en la cola de los «beneficiados» por la billetera de quien manda en el ejecutivo. O ser bendecido con un cargo que nunca ejerció como su paso por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, donde armó su «cueva» con gente de su entorno.

Como la política es cara, nada mejor que volar bajito y financiarse con las cajas del Estado, tantos años de vivir bien y sin un trabajo honrado han sido un buen ejemplo en la familia de Alessi que nos trajo a los vecinos un gasto nuevo al meter a su hija Gisele Alessi como concejal.

Así la comunidad tiene dos Alessi que juntos no suman medio concejal eficiente, pero sí suman votos al oficialismo, con lo cual, los vecinos seguimos financiando la carrera política de varios inútiles.

Solo se pone para la «foto» José Alessi, porque si no va a aportar nada, mejor que siga calladito y en las sombras cobrando que usar las redes para burlarse de los vecinos con sus ridículas publicaciones.

En medio de reclamos vecinales por la inseguridad, de videos de robos y tiroteos que llegan a la televisión mostrando un Wilde inseguro, a José se le ocurre subir una foto posando diciendo: Acompañamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Avellaneda en la colocación y activación de una alarma comunitaria en #Wilde.



En comunidad, unidos y organizados, vamos a salir adelante.

Con esto o Alessi nos toma a los vecinos de idiotas, se burla o tiene una sobredosis de optimismo berreta, que alguien le avise que poco sirven las alarmas comunitarias y que no previenen nada.

Personalmente considero que ya cumplió su etapa, que no se merece ningún cargo público y que debería dejar de mentirle a los vecinos, por estos días surgieron nuevas denuncias contra la concesionaria de autos Todo Auto, local bien ubicado y conocido en Wilde, que los damnificados denuncian tiene encubrimiento, pero parece que José no se enteró, o sí, y justamente por conocer a los dueños no dice ni Mu.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw