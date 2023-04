CEIDAC un «centro de estudiantes» que solo se representa a ellos

El IDAC, Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, de quien ya me he referido en otros artículos y lo voy a hacer en el futuro con las mentiras puestas en boca de todos los funcionarios y dirigentes que a los alumnos les dicen una cosa y ellos hacen otra, que obviamente los beneficia a ellos y no a las estudiantes, necesitaba contar con «peones» que pongan la cara, el cuerpo y batallen sus planes, por eso a la fecha han avalado centros de estudiantes a la medida de las mentiras que los hace seguir.

Desde la enorme mentira que motorizaron algunos NO docentes cuando afirmaban que el municipio quería terminar con la «mística» del IDAC, cosa rara porque los ex alumnos, muy pocos 2 son reconocidos, eran alumnos del EDAC y no del IDAC, así que no es poca cosa aceptar cambiar el nombre si la verdadera razón es mantener la historia y la mística.

Con la excusa manipulada por algunos que salieron a escrachar y a organizar jornadas de lucha, se aprovecharon de la inocencia de muchos estudiantes que como en estos últimos años no tienen ni idea de la verdad, porque creen en los discursos de algunos personajes nefastos como Guillermo Fernández Morán que en más de 35 años de docente de guion no ha sido reconocido en ninguna producción, no hay que ser un genio para darse cuenta de que en cualquier actividad si en 35 años no pegaste un reconocimiento, sos de mediocre para abajo, pero no es el único, como él hay varios docentes sin las condiciones mínimas para ejercer como docentes, esto no es una idea mía, es lo que me han reconocido en el Tribunal de Promoción Docente de Avellaneda y quien quiera puede comprobar que esto es así.

Como en todo lo que es municipal, varios de los institutos municipales están flojitos de papeles, pero con maniobras políticas han acomodado las cosas de manera tal que si pasa pasa y como a la fecha a ningún alumno del IDAC le ha interesado saber los motivos por los cuales de todos los institutos de enseñanza artística locales el único que su título es un papel sin valor es el IDAC, entonces, han dejado que todo siga.

Al respecto Mariano Castaño, suele decir que él conoce a un egresado que con el título está haciendo una maestría, bueno, primero, uno en cuántos, segundo, hay maestrías que no requieren título oficial porque son meramente recaudatorias, entonces si el título así es válido, por qué no está oficializado, sencillo de entender.

A la fecha hay varios docentes que mienten cuando los alumnos les preguntan por el título y su validez, quizás porque nadie va a reconocer su propia torpeza de estudiar 4 años con el esfuerzo que implica para solo poder ser docentes en la misma institución que funciona más como un club que como una institución educativa, recuerdo con mucha gracia la posición de la docente de montaje Gabriela Jaime que afirmaba que su título es oficial y cuando no pudo sostener la mentira porque en la propia página del IDAC aclara que solo es municipal, dijo que las leyes y normativas se las pasaba por el culo porque ella es docente, jajaja muy pedagógica la señora y junto al resto de impresentables muestran sus pocos argumentos al momento de poner las cosas en claro.

Es cierto que antes no existían escuelas de cine oficiales y la pionera en el país, estuvo en la provincia de Santa Fe, luego vino la ENERC y así fueron apareciendo distintas escuelas privadas, algunas como terciarios y otras como la FUC como universidades pero todas con títulos oficiales, el IDAC, quedó en una nebulosa por culpa de los mismos mentirosos que en su momento impidieron que el IDAC tenga títulos válidos, son ellos, los docentes sin título, sin méritos y sin formación el problema, qué ministerio va a avalar cursadas con esos «docentes», entonces, ahí surgió el invento de que el IDAC es una escuela de la resistencia??, por favor no han dejado como legado ni aulas, ni espacios dignos para los estudiantes, eso no es resistencia, lo que llaman microcine está por debajo de un salón de un club, incluso hay un parlante colgando, eso no es resistencia, eso no es cool, eso es poco interés.

Personalmente me ha tocado junto a otros alumnos que estaban presentes, ver la cara de un funcionario del INCAA cuando solicitamos permiso para hacer unas tomas en el Cine Gaumont al que le dijimos que era un trabajo práctico para estudiantes de cine y contento pregunto de cuál son, y al decirle del IDAC borro la sonrisa y dijo NO NO PUEDEN, no es envidia al IDAC, la falta de reconocimiento es porque saben que muchos de los NO DOCENTES son una mentira.

El CEIDAC, a la fecha solo ha sido funcional a las autoridades del IDAC, no han conseguido nada para los estudiantes y lo peor, no saben ni de lo que dicen se van a ocupar, ejemplos, cuando denunciaron violencia de un ayudante de cátedra no consiguieron NADA, el tipo siguió y el centro la dejó pasar, cuando tuvieron una alumna con discapacidad de nombre Lucía, dijeron que iban a plantear modificaciones y no consiguieron NADA, ese era un reclamo fácil porque la Ley de Discapacidad así lo ordena, pero si no saben qué reclamar era de esperar que fracasen.

En la última reunión de los que dejaban el CEIDAC, que se hizo online, pude participar y plantear dos cosas, la conducta de Guillermo Fernández Morán que es incoherente y agresiva, tengo más de 25 clases grabadas que avalan mis dichos y que seguramente iré subiendo los audios y el tema de la validez del título, algo que encontré en los 4 años de alumnos el presidente y el resto del CEIDAC no sabían ni por dónde viene el tema, también tengo la grabación de esa reunión por si se olvidaron, la mayoría coincidieron en que Guillermo luego de la pandemia presentaba problemas de memoria y con algunas reacciones poco claras, que era la cátedra con más recursantes, pero todo era para hablar, algo gracioso porque ya se iban los que tiraban la pelota para adelante.

A diferencia de ellos, por el tema del título mantuve reuniones con el Subsecretario de Enseñanza Artística de Avellaneda Gonzalo Antonio Vázquez Flores, con la presidenta del Tribunal de Promoción Docente Andrea Fabbri, con la Dirección General de Escuelas, secretaría privada del señor Alberto Sileoni, con el Director del IDAC Rubén Jajdelski, concejales y abogados especialistas en educación, todos menos Jajdelski consideran que el problema es la currícula y los docentes que al no contar con formación alguna, deberían pasar a dar talleres y no ser titulares de cátedra.

Lo más preocupante es que sobre el actual director Rubén Jajdelski, su designación se hizo incumpliendo las normativas vigentes ya que para el cargo de director y rector se debe concursar y en su caso es un interinato que se renueva con la complicidad del municipio donde firman la extensión de su cargo y no hay un rector.

No importa cuando leas esto, si sos estudiante, te puede servir para entender que fuiste parte de una mentira, si estás pensando en elegir el IDAC, no todo es malo, hay docentes muy predispuestos a enseñar y acompañarte, podés hacer prácticas que te recomiendo aprovecharlas, pero estás advertido que no todo es bueno y lo peor, el título hoy no sirve para otra cosa que decorar una pared y no hay excelencia en el plantel docente.

No dejen que los delegados votados sigan mintiéndoles y hablando pavadas, supuestamente el día 5 de abril van a tratar como tema general «la nacionalización del título», ya esa propuesta es ridícula y demuestra que no saben de qué hablan, no existe la nacionalización, será la legalización una vez que el título sea oficial, pero ese el problema, que primero sea oficial, hay una idea de meter el título en el ámbito de la educación privada para evadir los requisitos ya que los privados tienen otra dirección y sería lo más viable, veremos entonces si seguirá siendo gratuito, pero todos los problemas pasan por sostener a gente que debería dar un paso al costado si tanto quieren al IDAC como dicen, ya cumplieron una etapa, preferible irse con orgullo que quedarse y que se les caiga la careta.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw