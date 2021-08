Campaña elecciones 2021 el circo político

Si algo destaca a la campaña de las elecciones 2021, es sin dudas la pobre calidad de las propuestas y hasta los ridículos anuncios de parte de los candidatos de las fuerzas políticas, TODOS dan vergüenza ajena, unos más, otros menos, pero no tengo registro en mi memoria de una campaña tan bizarra y patética.

No se guardan nada y todos disparan contra todos, Manes acusando a Larreta de usar recursos públicos para apoyar la campaña de Diego Santilli, candidatos de Milei con graves antecedentes penales, el gobierno nacional que no ayuda a sus candidatos con las declaraciones del presidente Alberto Fernández y Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal prometiendo que no van a hacer lo que ya hicieron y el espectáculo de los políticos de su espacio invitados que se robaron el protagonismo y el mal gusto en un mensaje claro de nos cagamos en todo.

Los invito a escuchar la editorial y como siempre a participar aportando temas para desarrollar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw