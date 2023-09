C.P.C S.A y Aysa S.A, ¿ineficiencia o corrupción?

El señor Aníbal Baltazar Alisiardi CUIT: 20-14529542-5, es el Gerente General de la empresa CPC SA, su representante legal y quien por ende firma entre otros los contratos con las empresas y/o ministerios con los que trabajan como proveedores del Estado en diversas obras públicas.

Fundada en 1977, C.P.C S.A “Comercial del Plata Construcciones S.A.”, se presenta como una empresa exitosa a punto tal que adquirió otras empresas como McKee del Plata S.A., Gesiemes S.A.C. y A.G. y Nuclar S.A. y con ellas, toda su experiencia y valor de trabajo. Por lo que han hecho desde hace meses en el partido de Avellaneda, me permito dudar de su valor, de su eficiencia e incluso de su transparencia por algunos de los motivos que a la fecha he podido detectar y confirmar.

C.P.C S.A, con CUIT 30-59865201-1, pertenece al denominado Grupo Índalo, cuyas «cabeazas» accionistas son Cristóbal López y Fabián de Sousa, que ha tenido varias denuncias por la forma en que se le adjudicaron algunas obras públicas, especialmente las de obras viales que derivaron en denuncias cruzadas entre el entonces interventor de Vialidad Nacional Javier Alfredo Iguacel y el presidente de C.P.C S.A, Mariano Armando Maidana CUIT: 20-27593305-9, el resto de responsables de C.P.C S.A son Martín Alejandro Lange CUIT: 20-11299310-0, como vicepresidente y los directores Héctor Daniel González C.U.I.T. Nº 20-17110885-4 y Osvaldo Solsona CUIT: 20-31892092-4.

Vale aclarar que estas empresas y estos personajes se han vuelto multimillonarios gracias a contratos con el Estado y a tener contactos políticos que les permiten no solo ganar licitaciones sino también tener ganancias extras por la falta de controles en cuanto a la calidad y el tiempo en que se desarrollan dichas obras.

Realizadas las aclaraciones sobre quienes son los responsables detrás de estas empresas, voy a ir al tema que me ocupa.

Desde hace ya varios meses, la empresa C.P.C S.A, lleva adelante un trabajo de obras para la red cloacal en el municipio de Avellaneda, trabajan en ejecución de la obra SC70205 y desde entonces hay en redes sociales una lluvia de denuncias y reclamos que paso a detallar:

1-Daños al romper tuberías de agua, de gas o provocar cortes de luz por COLGARSE de los cables de electricidad para alimentar sus equipos.

2-Demoras en la ejecución de las obras, es común ver que trabajen sin motivación y con movimientos más que lentos, mientras los menos trabajan el resto están con los celulares, comiendo o descansando, trabajan solo entre las 08:00 y las 17:00 de lunes a viernes siempre y cuando no hay feriados.

3-Ensucian por demás con la tierra que utilizan y se suma que luego de que comen arrojan los restos de papeles o envases a la calle o veredas.

4-Las reparaciones de las veredas que rompieron se demoran meses y cuando las realizan las hacen a como salga, es decir, no hay prolijidad, los colores no suelen coincidir y donde existía pasto ni lo tocan dejando tierra floja que suele generar reclamos por pozos o hundimientos, esto lo deberían saber tanto C.P.C S.A, como AYSA S.A, porque son cientos las publicaciones en redes que incluyen fotos y videos.

Hace unos dos meses por comentarios de vecinos cercanos solicité un pedido de informes a Aysa respecto a las demoras en realizar las obras, ya que esas demoras implican, vivir en el barro y la suciedad 24 horas, con todo lo que ello implica, es imposible evitar el ingreso de la tierra a las casas, ensuciando mobiliario, equipos y afectando la salud de muchos vecinos que padecen alergias, afecciones en la vista, gastos extras en medicamentos, artículos de limpieza y daños en los vehículos que por acción de la tierra y el viento se raya la laca de los mismos, entonces parece que nos dicen que la obra es para vivir mejor, mientras pasan meses en los que se debe vivir mal, enfermo y con daños de los que nadie se hace cargo.

Todo esto contado parece exagerado hasta que le toca vivirlo a uno, donde tenés que renegar para un turno con el médico, comprar la medicación indicada que no es económica y aún así, los daños en la salud y los bienes ocurren.

La NO respuesta de C.P.C SA.

Luego de investigar al respecto, surge que la empresa demora unas 10 veces más de lo que se demora una obra similar en cualquier país organizado, inexplicablemente, la misma C.P.C S.A tiene obras en otros países e incluso en CABA donde su servicio es muy superior.

Intenté personalmente charlar con el señor Aníbal Baltazar Alisiardi, dado que es él quien firma el convenio con Aysa SA, para las obras que se realizan en Avellaneda, pero parece que el hombre no tiene un horario ni día en la empresa y cuando uno llama no se encuentra. Razón por le envíe a la empresa un mail reclamando la falta de controles y varias irregularidades detectadas que son preocupantes, ejemplo, varios de los trabajadores se quejan por los sueldos que paga la empresa, quizás este sea uno de los motivos por los cuales trabajan lento y mal. Se observa que son varios los que no tienen los elementos completos de seguridad e higiene, otros se quejaban de una serie de despidos injustos y mal liquidados. Los camiones que usan por lo menos en las obras de Avellaneda carecen de la oblea de verificación técnica, un requisito sin el cual no pueden circular y las cubiertas de los mismos o están lisas o recapadas algo prohibido también. Realizan conexiones clandestinas al servicio eléctrico sin tener en cuenta que es un delito y un riesgo para los equipos de los vecinos en caso de producirse una sobrecarga o desperfecto eléctrico ya que esas conexiones están expuestas y se agrava todo en caso de lluvia.

Luego del mail reclamando, la empresa envió a dos mujeres en representación que de todo lo irregular y planteado solo se ocuparon de despejar el garage y sobre las cuestiones de las demoras las reconoció, pero me dijo que piense que es por mi bien y que peor es vivir sin cloacas, curioso razonamiento, he vivido más de 50 años mejor que estos meses de suciedad y alergias, más aún, una de las señoritas al preguntarle por qué la empresa C.P.C S.A en las obras que realizan en CABA, por ejemplo en Palermo, evitan dejar tierra en las veredas o calles, no se común que se cuelguen de la luz e incluso se ocupan de limpiar y colocar media sombra en los frentes a alrededor de sus vallas para evitar en parte que todo se llene de tierra, la respuesta es indignante, «señor no puede comparar Palermo con Avellaneda», inmediatamente corrió la responsabilidad al municipio, allá se hace porque lo exige el municipio, es decir, los cientos de vecinos que se han quejado resulta que esto pasa porque se quejan donde no deben por las redes sociales en lugar de hacer un reclamo colectivo al municipio para que se ocupe de la salud y los bienes de los vecinos. Así las cosas resulta, que Avellaneda tiene los impuestos más altos, pero una pésima gestión de gobierno que no se ocupa de CUIDAR al vecino.

Así que señor Alisiardi, usted como Gerente General de C.P.C SA, es el primer responsable de los daños y perjuicios y de todas las irregularidades que la empresa comete y responsable de la conducta de sus trabajadores que claro, saben que si están en Palermo deben evitar generar suciedad, pero acá a la tierra, materiales y barro que dejan se suman los restos de sus almuerzos.

Un ejemplo de como se cagan en los vecinos sus empleados, la cal, es un elemento corrosivo y muy volátil, en tres días consecutivos han dejado la calle cubierta de cal, con lo cual cada vehículo que circula genera una nube de cal que se impregna en puertas, paredes, ventanas e ingresa a los domicilios, total, ni ellos ni usted ni los irresponsables de Aysa viven estas situaciones y se aprovechan de que la gente solo se queja en las redes sociales.

Conclusión

Los miles de vecinos que se han quejado podrían unirse en un reclamo contra la empresa C.P.C S.A y Aysa, porque los contratos son multimillonarios y no se puede consentir que los que no viven en CABA son de segunda categoría y si es un tema que debe resolver el municipio o el HCD que lo hagan, en Avellaneda se paga más que en Palermo de impuestos, pero curiosamente se nos cuida menos. Según la empresa EDESUR SA. colgarse de los cables es un delito, pero parece que en estos casos miran para otro lado, lo que no les molesta, eso sí, si por estas conexiones clandestinas se te quema algo, ellos no se responsabilizan, que lindo no?.

C.P.C S.A, posee una compañía de seguros por los dudas que alguno deba reclamar y no lo sepa, es TESTIMONIO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A bajo la póliza 175992.

Así que como dice el refrán no se queje si no se queja, hoy les presento el caso y les señalo las irregularidades, esto recién comienza porque entiendo que existen entes reguladores que deberán expedirse, el gobierno debe explicar si avala estas irregularidades en sus proveedores, más allá de que estas empresas están vinculadas al oficialismo, hay responsabilidades administrativas y judiciales, si quieren asumir esas responsabilidades que las hagan.

A la fecha han demostrado ser poco inteligentes en resolver problemas, seguramente porque siempre se han manejado con impunidad, depende de los ciudadanos hacerse respetar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw