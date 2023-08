Bullrich y Milei se van a quedar con la tuya y no lo ocultan

Hay cosas que no se entienden y que se enojen si se quieren enojar, pero siempre tuve una sensación de asombro con los votantes de JXC y ahora con los de LLA, parece que hay argentinos que por su ignorancia, falta de capacidad de comprensión quieren pasarla mal, no porque ahora las cosas sean buenas, pero en lugar de reaccionar, de salir a reclamar como en los países donde el pueblo se manifiesta «juegan» a la fácil, voto en contra y los castigo, NO zapallito no castigas a ningún político con tu voto porque ellos van a seguir viviendo del Estado porque entre ellos se arreglan, saben que es un ratito cada uno.

Entonces cuando Patricia Bullrich en reuniones con gente millonaria dice que va a sacar las retenciones al campo, bajar los impuestos a las clases altas, no dice nada de combatir la fuga de capitales o repatriar los miles de millones de dólares fugados durante la gestión de Macri, pero sí afirma que como por un tiempo no van a llegar inversiones, se van a usar los AHORROS DE LA GENTE, habla de algo que ya vivimos «el corralito», esos ahorros no son los de los millonarios que la tienen afuera, son los de la clase media, donde muchos creyéndose chetos votan a estos dirigentes que son parte de la oligarquía, de la casta.

Patricia es de una de las familias más ricas del país, miente cuando habla de austeridad o de entender lo que le pasa a la gente, que este gobierno es débil y malo no se duda, pero la deuda que nos condiciona a crecer la trajeron ellos, se la fugaron ellos y ahora sabiendo que no van a tener inversiones como ya lo vivieron en su gobierno anterior van por la fácil, por tus ahorros, Patricia lo dice abiertamente, Milei te enrosca con la mentira de la dolarización y los ignorantes no reaccionan, te dice que es fácil, que lo tenés en el banco se transforma en dólares al cambio que se fije, se habla de un dólar a 7 mil pesos, hace la cuenta y vas a saber que te va a quedar y digo quedar porque al no haber la cantidad de dólares disponibles, vas a tener que esperar para tener disposición, es decir, es un corralito pero dolarizado, no vas a tener dólares en tu billetera.

No es difícil de entender, así que vayan a votar a esos impresentables que tantos les atraen, total ellos saben que no van a salir a reclamar, sumale a quedarte sin ahorros quedarte sin servicios como la salud pública, la educación, alguno entendió lo que te dicen que van a hacer? eso de financiar la demanda y no la oferta? es ridículo con solo pensarlo, te lo dicen en la cara y aún así hay gente que cree que eso es un cambio bueno. Un país de ignorantes entonces se merece lo que vote, a muchos argentinos parece les da paja pensar, quieren ir al fuego y ver que pasa, entonces jodánse.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw