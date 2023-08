Brig denunciado por vecinos sospechan que hay corrupción y protección de funcionarios

Nuevas denuncias tienen como denunciado al BAR BRIG, ubicado en la Av. Mitre 1495, esquina Vélez Sarfield de Crucecita, a la fecha el único medio que se ha hecho eco de los reclamos de los vecinos es el Diario El Sindical, el resto prefieren la pauta y publicitar un lugar que deja mucho que desear en cuanto a la atención y en el respeto al resto de los vecinos, incluso sus dueños son señalados como maleducados y violentos cuando se les hace un reclamo, a sabiendas que como se dice tienen «banca».

Según los denunciantes han realizado varios reclamos al municipio por medio de la página de Centro de Atención al Vecino, donde pudimos comprobar no solo la veracidad de los reclamos, sino la mentira del funcionario responsable que cierra los reclamos informando que constituido personal del municipio en el lugar las sillas están bien ubicadas lo que motivo el enojo de los denunciantes con el municipio, especialmente con Silvina Ferrando, Subsecretaría de Producción, Comercio y Ambiente, una funcionaria que como Directora de Habilitaciones Comerciales recibía reclamos y denuncias en su contra, pero la gestión de Jorge Ferraresi y su amiga Magdalena Sierra protegieron y ascendieron.

Para demostrar las mentiras de los funcionarios municipales y la realidad los vecinos nos enviaron fotos que los propios responsables de Brig comparten en las redes sociales, dejando en evidencia que no les importa mostrarse en infracción y que todo está permitido.

Uno de los reclamos comenzó el 27 de octubre del 2022 y por la inacción de Ferrando se realizó un nuevo reclamo con fecha 13 de enero del 2023, donde se dejaba constancia del malestar de varios vecinos y se reclamaba una respuesta, la misma llega el día 02 de junio del 2023 con la observación de que las sillas no impiden el paso normal, veamos a qué llama la subsecretaria normal y recuerden para cuando los quieran multar.

Si uno observa la foto, la disposición de las mesas y sillas, el paso libre para un peatón es de una baldosa con suerte, cuando los vecinos reclamaron por esta situación, dicen que los enviaron a reclamar a Planeamiento que es quien debe decir la distancia que deben dejar libre, algunos que tienen comerció dicen que en general se reclama un paso libre de como mínimo la mitad del ocupado, algo que se ve no sería el caso y en esta imagen difícilmente pueda pasar alguien con un carrito de bebés, sillas de ruedas o andador.

En un video enviado por los vecinos se puede apreciar como tampoco respetan la rampa de discapacitados lo que no tiene ninguna excusa porque se trata de correr las sillas solo centímetros.

Denuncias penales

Pero a las denuncias administrativas, hay quienes dicen que incluso debieron recurrir a la policía para denunciar maltrato e incluso amenazas, señalando que no fueron bien atendidos en la comisaría 1ra de Avellaneda con jurisdicción en el lugar y que molestos en todo momento intentaban que el denunciante desista y se retire, algo que debe corregir su titular el Comisario Raúl Couceiro, que conoce muy bien el lugar y la problemática ya que fue jefe del servicio externo de la comisaría.

La indignación creció cuando en redes sociales vieron una foto de la esposa del dueño de Brig con una mujer policía tomando café en el lugar, entonces comprendieron todo, o existe connivencia o existe corrupción.

Los denunciantes dicen tener miedo porque saben que allí paran gente con influencias, políticos, policías, sindicalistas y gente extraña que se ven los fines de semana, por eso de los vecinos que han realizado denuncia penal solo dos se animaron a aportar algunos datos, pero pidiendo se mantenga en reserva sus identidades, en uno de los casos la denuncia es contra un hombre mayor que dijo ser el dueño del lugar mientras insultaba a dos clientas a las que no quería atender por decir que la mesa estaba reservada, algo que se los dijo luego de 20 minutos de espera.

La otra denuncia es por amenazas y la denunciada es Mayra Deillof la esposa del dueño Pablo Aguilar, un conocido empresario local del rubro gastronómico que ha sido años atrás denunciado por otros empresarios de acaparar negocios por los contactos políticos y pedían que se investigue si todo era transparente.

Los vecinos tienen derecho a circular sin tener que pedir que les corran una silla o mesa, el municipio si quiere cuidar a los comerciantes podría convocar a una mediación entre los que reclaman y los responsables del lugar que deberían adecuar su conducta porque solo generan un clima de tensión innecesario.

Vale aclarar que los vínculos políticos no son solo con el oficialismo a cargo del ejecutivo, sino que es uno de los lugares preferidos por Juntos por el Cambio para sus reuniones políticas, todos saben que existe una invasión del espacio público, no necesitan que los vecinos tengan que andar buscando pruebas, falta mucho respeto por parte de los dueños del lugar y faltan ganas de trabajar por parte de los funcionarios, que no son más vivos mintiendo y encubriendo y por el lado de la policía que poco inteligentes son exponerse así ante los vecinos.

Para hoy está convocada una reunión política, veremos si respetan el espacio o le muestran a los vecinos lo que siempre digo desde El Sindical, que los políticos en los negocios son socios, todo lo demás es para la gilada.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw