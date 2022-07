Denuncian maltrato en el bar Brig

Una vecina de Avellaneda, denunció maltrato a ella y su madre por parte del dueño del bar Brig de Sarandí, ubicado en la Av. Mitre 1495.

Andy Andys comentó:

QUIERO DEJAR CONSTANCIA DEL MALTRATO RECIBIDO EN BRIG EL BAR QUE ESTA EN MITRE 1495 CRUCESITA AVELLANEDA.

FUI EL DIA VIERNES CON MI MADRE DE 83 AÑOS Y PROBLEMAS DE MOVILIDAD.

NOS SENTAMOS EN UNA MESA. ESPERAMOS MAS DE 20 MINUTOS QUE LA MOZA NOS MIRE PARA PEDIR LA CARTA. CUANDO LOGRAMOS ESO, ELEGIMOS RAPIDAMENTE EL MENU Y LA BEBIDA Y EN ESO SE ACERCA UN HOMBRE DEL BAR DICIENDOLE A LA MOZA EN TONO DE VOZ MUY FUERTE Y DOMINANTE, NO LES BAJES NADA PORQUE YO TENGO RESERVADA ESTA MESA.

YO LE DIJE YA HICIMOS EL PEDIDO DE LA COMIDA Y HACE MAS DE 20 MINUTOS QUE ESTAMOS ESPERANDO QUE NOS MIREN PARA PEDIR Y EN ESTA MESA NO HAY NINGUN CARTEL QUE DIGA RESERVADA.

A LO QUE EL HOMBRE NOS RESPONDE QUE NOS TENEMOS QUE RETIRAR PORQUE EL TIENE ESA MESA RESERVADA Y A EL SOLO LE IMPORTA LA GENTE QUE TIENE QUE VENIR.

LE DIJE UD ES EL DUEÑO ? SI CONTESTO.

ENTONCES NO PUEDE HACER ESO CON UNA SEÑORA MAYOR QUE LE COSTO MUCHISIMO LLEGAR HASTA AQUI PARA PODER SENTARSE ADEMAS QUE ESTAMOS ESPERANDO HACE MAS DE 20 MINUTOS AQUI SENTADAS Y NADIE NOS DIJO EN NINGUN MOMENTO QUE LA MESA ESTABA RESERVADA.

LE DIJE ES UNA FALTA DE RESPECTO QUE NOS DIGA QUE NOS VAYAMOS DESPUES DE TODO ESTE TIEMPO QUE ESTAMOS AQUI Y ADEMAS MI MADRE TIENE PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y LE COSTO MUCHO LLEGAR HASTA AQUI.

Y NOS RESPONDIO , SI YA LA VI, PERO YO NECESITO LA MESA Y SE TIENEN QUE IR.

LE INSISTI QUE ERA UNA FALTA DE RESPECTO A UNA PERSONA MAYOR.

Y LE DIJE QUE ANTE SEMEJANTE MALTRATO NO VAMOS A VOLVER A ESTE LUGAR.

Y ME CONTESTO A MI NO ME IMPORTA .. YO SIEMPRE TENGO TODO LLENO.

Y NOS TUVIMOS QUE IR , ERA DE NOCHE TARDE CON FRIO, Y MI MADRE CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD NO PUDO NI SIQUIERA COMER ALGO CALIENTE DESPUES DE TANTA ESPERA.,

ESTE SEÑOR DUEÑO DE BRIG ES UN MALEDUCADO , IRRESPETUOSO CON LA GENTE MAYOR, Y MUY MUY SOBERBIO. ESTA AGRANDADO PORQUE SIEMPRE TIENE MUCHA GENTE.

PERO LA ESCUPIDA PARA ARRIBA SIEMPRE SIEMPRE CAE EN LA CARA.

YA VENDRAN LOS TIEMPOS QUE LO HARAN RECAPACITAR Y ARREPENTIRSE DE SEMEJANTE MALTRATO A UNA SEÑORA MAYOR Y CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD.

NO TUVO NI LA MAS MINIMA PIEDAD. UNA VERGUENZA.

DE LO PEOR EL DUEÑO DE BRIG .