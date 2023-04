Beatriz Dorfeer Wasserman, ojo con la defensora de degenerados confesos

Resulta increíble, la estupidez de algunas personas, que ante lo ya conocidos por todos, repitan frases incoherentes y mucho más cuando provienen de personas supuestamente cultas y ya ancianas, ignoro en qué momento nuestra sociedad se volvió estúpida y cómplice.

El tema de Jey Mammón, ya cansa, evito leer las publicaciones que han comenzado a «aparecer» donde se lo muestra como alguien acosado, sometido a un injusto castigo social y que repiten sus dichos de que LA CAUSA NO EXISTE, como si la prescripción fuera un sinónimo de inocencia cuando él mismo ha reconocido la relación con un menor y ni siquiera pudo sostener el tema de la edad por lo cual, sin riesgo penal alguno ahora dice que no recuerda la edad de Lucas.

Ante la revancha de desacreditar a la víctima Mammón muestra su lado más perverso y difunde los audios que poseía con la excusa de que los mando a muchos conocidos para no perderlos y no sabe de dónde se filtraron, tengo muchos años para creer en esa teoría ridícula, como en todo lo que ahora dice y hace este asqueroso personaje que no se gano un lugar en la farándula por ser virtuoso sino por ser un «transgresor» muy copado en ciertas fiestas, la realidad es esa, es un pésimo cantante, un mediocre músico y un limitado artista al igual que su personaje «Estelita».

Personalmente repudio la conducta de este degenerado que lejos de mostrar arrepentimiento ha ensayado una burda puesta en escena que no fue exitosa en su primera aparición y debió recurrir a Jorge Rial para aclarar que estaba confundido por el Lexotanil?? y por la medicación? si es así, deberían denunciar a su médico porque se supone debería cuidarlo, pero entre mercenarios como Rial, esa pregunta no existió y solo jugaron a ser dos tipos que se respetan sin conocerse.

Bien, medios como Clarín, que para los que lo olvidaron fueron los primeros en fomentar y promover la prostitución en todas sus formas con el Rubro 59, que les dejaba ganancias millonarias, parecería muy ocupado en seguir mostrando a Mammón como un exiliado y sus lectores, muy poco inteligentes y rápidos para mezclar todo, salen a bancar al degenerado mostrando que pueden decir cualquier cosa con impunidad.

Bueno, esta anciana, que desconozco si durante toda su vida pensó así, ha preferido ponerse a defender a un confeso degenerado y en su completa ignorancia a decir que la justicia decida, pero lo que más la muestra como una completa IGNORANTE es creer que el término SINDICAL, refiere a lo que acá en la Argentina se conoce como sindicatos, señora, ya está muy mayor y lamento haya perdido su vida sin leer y sin informarse, el diario se llama EL SINDICAL, por su acepción griega, deje de dar lástima en las redes sociales, su familia va a sentir vergüenza de lo que escribe.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw