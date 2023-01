Avellaneda: Vecino denuncia corrupción política en habilitación de un boliche

Un vecino de Avellaneda, de nombre Claudio, cansado de no recibir respuesta alguna de parte del municipio, del HCD y de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, tal como él los menciona en el video, se contacto con la «periodista» Mercedes Ninci para visibilizar su caso.

La publicación textual de Ninci:

Avellaneda, Capital Nacional del Boliche Clandestino. Vecinos denuncian desvirtuación de rubro. Dicen que los locales son habilitados como cervecería pero en realidad son boliches.

En este caso Claudio Coelo denuncia a Liv ubicado en Hipólito Yrigoyen esq Entre Ríos. Él vive al lado con su madre muy mayor, hizo un centenar de presentaciones y nadie le da bolilla.

Otros vecinos que no dan más son los de Harlem, ubicado en Palaá y Beruti. Marcelo Frecha me contó lo mismo. Encima dijo que la mujer del intendente @jorgeferraresi , @sierramagdy haría sus mitines políticos ahí. Según él la terraza estaría habilitada para 20 personas y van 200.

En definitiva, los vecinos están desesperados. Y lo peor es que ocurre en la mayoría de los municipios!!!

Cuesta creer que una periodista con tantos años equivoque los calificativos cuando informa, porque los ciudadanos se merecen seriedad y objetividad para informar, las noticias tendenciosas solo hacen menos creíble lo que se quiere mostrar y desprestigia la profesión.

1°-El boliche no es clandestino, es una cervecería mal habilitada y conocidas las denuncias, que siga funcionando es un acto de corrupción por parte del municipio que conduce Jorge Ferraresi.

2°-Lo de las cervecerías que exceden sus habilitaciones promocionando shows es algo habitual en Avellaneda y no es solo Harlem que le molesta a Marcelo Frecha porque no le dan una pauta, por ejemplo Pier54 otra cervecería vecina de Harlem que le paga publicidad a Marcelo Frecha no es mencionada por este impresentable que al no ser periodista actúa como una especie de buchón, una periodista con experiencia debería chequear sus fuentes para no quedar pegada. Tomar los dichos de Frecha sin presentar o publicar algo es poco serio y arriesgado, respecto a los mitines políticos que dice Frecha se realizan algunos de los políticos que le pasan plata en negro están en las mismas condiciones, o él ignora que algunos son propietarios de bares que realizan eventos musicales sin estar habilitados.

3°-Habla de vecinos desesperados, en realidad lo que hay es vecinos que no los tienen en cuenta los políticos, en su nota omite Ninci que Claudio acusa a todos los políticos de no escucharlo, los concejales y la Defensoría del Pueblo de Avellaneda que no trabaja en casi nada y tiene empleados de sobra, incluso dos defensores Daniel García y Rodrigo Galetovich que entre los dos no se les cae una idea de laburo, porque para facturar y dibujar gente que vive de las arcas del municipio en eso no tienen rivales.

En conclusión una nota interesante, que desnuda la corrupción política, los manejos oscuros de la política local, termina confundiendo, se transforma en un según los dichos de, pierde fuerza por usarla como campaña de desprestigio y nos muestra que, Marcelo Frecha es un oportunista y mentiroso, pero Mercedes Ninci sigue perdiendo prestigio cuando presenta de esta manera las notas, o será que como Frecha etiqueta a Ferraresi y Sierra esperando algo.

La corrupción en Avellaneda tiene personajes y nombres, pero también existen operaciones berretas de seudo prensa, algunos errores que pueden mostrar la torpeza de pagar a gente que no puede organizar algo creíble.

1-Un periodista se supone chequea las fuentes antes de publicar y más cuando va a titular la capital de los boliches clandestinos, Ninci menciona al denunciante como Claudio Coelo, y en realidad se trata de Claudio Cohelo, por lo menos es como se presenta en redes sociales, vaya uno a saber si es su nombre real porque hay algunas inconsistencias en el relato, la primera es que habla del boliche que se habilito como cervecería, bueno ese lugar hace tiempo que funcionaba como bar, boliche y lugar de eventos de todo tipo, incluso recitales, raro que Claudio recién ahora escuchara música, por las dudas le recuerdo el nombre Club Le Point.

Tampoco el lugar está identificado como cervecería sino que es conocido como Liv Road Disco.

La otra cuestión y que deja dudas sobre las intenciones, es que sus posteos lo definen como un ciudadano alejado de los gobiernos populares y muy cerca de la derecha.

En definitiva serán los vecinos los que ahora tienen toda la información y con datos para sacar sus conclusiones y no dejarse usar por inescrupulosos al servicio del billete.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw