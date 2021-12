Avellaneda: Organizan marcha por justicia, denuncian asesinato de un joven por su ex y vendedores de drogas

La familia de un joven de 25 años que recibió un disparo en la nuca luego de discutir con su ex pareja en la vía pública, en el partido de Avellaneda, pide la detención de la mujer. La agresión ocurrió el 18 de noviembre en las calles Argañaraz y French y la víctima murió tras 21 días de agonía en el Hospital Pedro Fiorito. La mujer tiene pedido de captura por el homicidio.

La víctima, identificada como Santiago Silvente, salió de su casa en Avellaneda, para encontrarse con un amigo. En el camino se cruzó con su ex pareja y el nuevo novio de la mujer, con quienes mantuvo una discusión en cercanías de las calles Argañaraz y French, de la mencionada localidad.

Luego, según contó la madre de la víctima, la pareja que se encontraba a bordo de un Renault Megan, persiguió a los tiros a Santiago y a su amigo. Santiago recibió un disparo en la nuca mientras que el otro joven fue herido en el hombro y caen al piso.

Minuto después, los jóvenes son trasladados en un vehículo particular al hospital Pedro Fiorito, donde Santiago falleció luego de 21 días como consecuencia de las lesiones que sufrió. En tanto, su amigo se encuentra en recuperación.

Mariana, la mamá de la víctima, explicó: “El 18 de noviembre mi hijo salió de mi casa para encontrarse con un amigo. Luego se cruzó con su ex identificada como Steffany Rosado y el nuevo novio de apellido Centurión, manejando el auto que era de mi hijo. Tuvieron una discusión y mi hijo lo sacó a él del auto, y a los cinco minutos le pegan el tiro. No puedo decir quién disparó. Si fue ella, su pareja o hubo un tercero con ellos, pero el disparo salió del auto que estaba manejando ella”.

De acuerdo al relato de la mujer, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Avellaneda, solicitó la captura internacional para la mujer de nacionalidad peruana, de 32 años, por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por el vínculo en grado de tentativa”.

“Cuando a mi hijo lo llevaban para hacerse una tomografía me dice ‘mamita, si me muero no lo dejés así, fue Katherine y el chabón que me tiraron desde el auto’”, aseguró la madre de Santiago.

En una entrevista al medio Crónica, además la mujer envío un duro mensaje al ministro e intendente con licencia Jorge Ferraresi a quien le recriminó que no se acercó a dar el pésame a la familia y de no hacer nada por agilizar la investigación, recordándole que conoce a Santi desde chico por ser amigo de su padre y sabiendo la mujer que tanto los funcionarios judiciales locales como la policía tienen un estrecho vínculo con Ferraresi.

Acusó directamente de ser responsable de la impunidad de algunos sujetos dedicados al delito y la venta de drogas al ex Juez de Garantías Luis Silvio Carzoglio y a Biondi.

La mujer dijo que está segura de que el hombre sospechado de asesinar a Santi se dedica a la venta de drogas junto a otro grupo de personas entre las que se encuentra la ex de su hijo, por lo que parece extraño que no los puedan encontrar y que en la Fiscalía 2 del Polo Judicial de Avellaneda a cargo de la Fiscal María Laura Carballal no le brindan información del estado de la causa.

Y agregó: “No sabemos dónde está ella, pero por algo no aparece. Si no tiene nada que ocultar por qué no se presenta”.

Santiago y la acusada mantuvieron una relación de alrededor de dos años que finalizó hace dos meses, aparentemente en malos términos. Al parecer, la mujer no había aceptado la separación y en reiteradas ocasiones se aparecía en la casa del joven para confrontarlo y agredirlo físicamente. Sin embargo, la víctima nunca radicó la denuncia.

“La discusión fue porque lo vivían hostigando. En estos dos meses ella lo vivía hostigando, pasaba por los lugares por donde él andaba hasta que Santiago se cansó, lo bajó del auto a trompadas al hombre y a los cinco minutos le dispararon en la nuca. Mi hijo agonizó 21 días, estoy destruida. Quiero que esto se difunda y que mi hijo encuentre justicia”, expresó.

En redes sociales la ex pareja recibe insultos y la llaman asesina, lo curioso es que gente tan conocida en la zona y que siempre se han mostrado activos en redes sociales subiendo videos mientras pasean por las calles de Avellaneda no puedan ser ubicados por las autoridades.

El jueves 23 de diciembre, la familia de Santiago realizará una marcha desde avenida Belgrano y Güemes hasta el Polo Judicial convocando a los que quieran participar a las puertas del Polo a las 11:00 hs.