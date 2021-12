Pedido de audiencia de partes al MTEySS para recomposición de salarios de Capitanes y Oficiales de Pesca en la flota potera

La Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca solicitó a la Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Dra. Gabriela Marcell, que cite con carácter de urgente una audiencia a la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), con el objeto de entablar urgentes negociaciones paritarias que permitan recomponer el poder adquisitivo de los salarios de los Capitanes y Oficiales que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros “Poteros”, de pabellón nacional, atento a la depreciación que han sufrido los mismos, como consecuencia de la inflación y teniendo en cuenta el vencimiento del último acuerdo salarial vigente.

Pedido de Audiencia – Descargar documento (PDF)



La petición efectuada refleja la necesidad de proceder a actualizar los valores salariales del CCT 727/15, el que se encuentra vencido y vigente por ultraactividad. En ese sentido, se hizo saber a la Dra. Marcell que se han mantenido reuniones entre las partes en el ámbito privado, en las que la persistente negativa del sector empresario a recomponer los salarios ha impedido alcanzar un acuerdo.



Asimismo, es importante destacar que muchas de las empresas pesqueras integrantes de la CAPA, se encuentran abonando salarios superiores a los del CCT 727/2015 y Acta complementaria N° 1565/2015, inclusive por los montos de actualización peticionados por esta organización sindical, se trata de un reclamo que tiende a incrementar el piso salarial mínimo de Convenio, fijando una actualización y equiparación de los valores salariales que hoy se abonan a los Capitanes y Oficiales de puente de los buques poteros.



En tal sentido, en la nota que lleva la firma del Secretario General se solicita que la audiencia a fijar sea con carácter de urgente, atento a la proximidad del inicio de la actividad de los buques poteros los primeros días del mes de enero de 2022, adelantando desde ya que esta organización sindical no dará inicio a las actividades hasta tanto no se logre un acuerdo paritario salarial.



Atento a la necesidad de preservar las fuentes de trabajo para los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques “poteros”, pertenecientes a empresas asociadas a CAPA, la AACPyPP ha decidido implementar en los hechos el cuidado de las fuentes laborales en forma prioritaria para los Capitanes y Oficiales de Pesca Argentinos, motivo por el cual las empresas deberán verificar en forma previa a embarcar un Asesor de Pesca extranjero, que no existe en la bolsa de trabajo de la AACPyPP trabajadores de puente Argentinos, aguardando la posibilidad de embarcar en dichos buques para realizar todas las tareas inherentes a la pesca, caso contrario no se permitirá la zarpada de los buques que no cumplan con dicha acreditación. Este reclamo ya había sido efectuado con anterioridad por la FEDERACIÓN DE CAPITANES Y OFICIALES DE PESCA (F.A.C.O.P.), sin que haya tenido una solución definitiva hasta la actualidad.

