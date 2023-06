Avellaneda: Maximiliano Gallucci y Lucas Yacob serán las PASO de JXC

Maximiliano Gallucci, por el sector de Horacio Rodríguez Larreta, y Lucas Yacob, por Patricia Bullrich, disputarán como precandidatos a intendente las PASO de Juntos en Avellaneda.

La lista de Gallucci tendrá como primer precandidato a concejal a Marcelo Gutovich, un ex funcionario de la gestión de María Eugenia Vidal que poco y nada hizo como delegado del Ministerio de Trabajo PBA. En el segundo lugar, estará Daniela Sánchez, de la UCR, quien se hizo conocida cuando en el año 2015 firmó un comunicado junto a otros militantes de la UCR, denunciando que no apoyarían a Gladys González por la falta de respeto del PRO Avellaneda hacia un centenario partido como es la UNIÓN CÍVICA RADICAL, quienes seguirán trabajando por la democracia y el bienestar de nuestra querida ciudad, parece que la gente cambia de idea y no resiste el archivo, Gladys González es quien llevó a Gallucci al PRO luego de militar en La Cámpora y ser kirchnerista, mientras que el tercer lugar será para un hombre del GEN: José Luis Ludueña, un ignoto como la mayoría de los integrantes del espacio que tienen militancia online.

Es decir un rejunte de necesitados que un día militan un partido y otro donde haya un espacio de donde manotear.

En la lista de Yacob, el primer precandidato a concejal es Damián Paz, bueno, los que son de Avellaneda saben muy bien de quien se trata, como concejal siempre fue un opositor muy aliado, en las sesiones era uno de los que más hablaba, criticando los proyectos del oficialismo, dando sus fundamentos y terminaba votando a favor, en el 95% de las veces hizo lo mismo, luego con el mandato cumplido se fue al Ministerio de Seguridad de la Nación de la mano de Gerardo Milman, donde no tenía una función específica pero no faltaba a los timbreos, sí, los que dicen que pueden terminar con la inseguridad, tenían a esta gente tocándote el timbre panfleto en mano y con la intención de convencerte como si fueran evangélicos o mormones, con la diferencia que Paz y compañía ni ellos creen lo que te dicen, mientras que el segundo lugar lo ocupará Yésica Argañaraz, de esta joven no hay mucho por decir, carece de formación, no tiene un lenguaje elaborado pero ha mostrado una obediencia debida que la transforma en alguien que no discute hace lo que le pidan, como cuando reemplazo a Yacob y voto en contra de la votación del bloque de JXC, evidenciando que en cuestión de negocios, la ideología puede esperar y fue ella la que apoyo levantando la mano el proyecto del oficialismo. El tercer lugar será para el radical Martín Ruíz Deza, no hay mucho mérito en esta oferta salvo la rosca política que ya había adelantado desde El Sindical en la que Landaburu, Zanasi y el elegido negociaban para seguir viviendo del Estado porque lo que es trabajar en beneficio del vecino, esa como diría Marquitos, esa te la debo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw