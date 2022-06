Avellaneda: Más incoherencias radicales

Definitivamente algo no funciona bien en la UCR Avellaneda, tienen un discurso para los medios que no tiene relación con la realidad de lo que organizan, no queda claro si son ignorantes o unos cretinos que no les importa nada con tal de «figurar».

Vienen prometiendo desde el bloque que integran trabajar por la reactivación del comercio en Avellaneda, por tener planes para mejorar la economía local y fortalecer a los comerciantes.

Pero mientras critican y prometen, organizan ferias con «emprendedores», ocupan el espacio público como si fueran vendedores ambulantes y así, entre contravenciones y delitos, porque algunos de los productos ofrecidos no son producto de emprendedores sino que se trata de reventa, los cultores de mejorar la economía se burlan de los que pagan sus impuestos, gastos varios para mantener sus comercios y que siga la fiesta de la informalidad y la evasión.

Por si fuera poco, volvió al Comité de la UCR de Gerli el impresentable de Diego Thomas, un personaje que no duda en cambiarse de partido, que ha hecho de la traición un culto y de la cobardía su medio de vida, ha es otro que tiene un comercio de dudosa habilitación ya que no reúne ninguno de los requisitos para estar habilitado y mucho menos tributa o registra sus ventas.

Esta es la gente que levanta el dedo para acusar las medidas del gobierno y que prometen lo que nunca van a cumplir.

Anote vecino y recuerde cuando tenga que votar, si a usted le molestan los planes y el asistencialismo, estos emprendedores son los primeros en pasar a esa condición, hay que ser coherentes y responsables.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw