Katherine Pirello y la pelea por conseguir fondos para estar en el Mundial de Taekwondo

La necochense de 19 años logró su pase al torneo en Ámsterdam pero necesita de la ayuda de todos para representar a la Argentina en Países Bajos y cumplir su sueño.

En un mundo donde el deporte súper profesional se queda con todas las miradas, también hay historias de talentos que luchan dentro y fuera de su lugar de competencia.

Una de ellas es la de Katherine Pirello, que con tan sólo 19 años, logró el pase al Mundial de Taekwondo Ámsterdam 2022 superando muchos obstáculos en los selectivos de su categoría pero aún tiene una batalla más: los fondos para cumplir su sueño.

«Antes del Mundial tenemos tres selectivos, de los cuales clasifican los tres primeros de cada categoría. En el primero, que prácticamente era mi debut en adultos, logré llegar a la final con Sabrina Mai, una tricampeona mundial, donde tuve la suerte de quedarme con el primer puesto. En el segundo, tras dar el pesaje, comencé con dolores y no pude competir por una apendicitis. No pude sumar puntos y necesitaba sí o sí una buena actuación en el último. Con mucho esfuerzo y a un mes de la operación, logré salir segunda y clasificar a la Copa del Mundo».

Con el boleto obtenido, comenzó el camino para poder viajar a Países Bajos: «Comencé a recaudar y ya pudimos pagar los pasajes, la entrada al Mundial y la estadía. Aún nos faltan los fondos para el día a día y los seguros de viaje».

La tarea no es fácil y la diferencia entre nuestra economía y la europea la dificultan aún más. Ahora, la también instructora de la disciplina necesita del apoyo de todos para llevar su talento al Viejo Continente: «Estamos con unas rifas de 200 pesos con premios vinculados al deporte. También vendemos tazas de taekwondo y un artista local se ofreció a dar un show, donde todo lo recaudado será para nuestro sueño de viajar al Mundial. Sin embargo, seguimos buscando sponsors, más allá de todos los que me han ayudado en Necochea», comentó.

«Los que colaboran dicen que es muy poco pero, para mí, hasta lo más mínimo me está ayudando un montón. No soy yo sola la que viaja al Mundial sino que voy con dos compañeros (Morena Bazán y Rodrigo Colombani) que están en mi misma situación«, comentó. Quienes quieran ayudar, pueden ingresar a las redes sociales de Katherine y aportar por el objetivo de Pirello. También se puede colaborar con envío de dinero mediante transferencia al siguiente alias, correspondiente a la cuenta de la deportista: Taekatherine1.

El CVU es 0000003100038284565414, alias Taekatherine1

Con la esperanza de conseguir los fondos, Katherine se presta al desafío de imaginar cómo será su participación entre las mejores del mundo: «Cuando fui al Mundial en 2018, era muy chica y no me daba cuenta de las cosas. Hoy, con 19 años, siento más nervios porque tomo dimensión de dónde voy a participar y con qué competidoras. Para dar un ejemplo, si llego a las semifinales me vuelvo a enfrentar con Sabrina Mai. Además, se suma la tensión de no conocer a las rivales pero dejaré todo para poner bien alto a la bandera Argentina», cerró la representante de la Integración Provincial de Taekwon-do que dirige el Profesor Horacio Alí.