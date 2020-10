Avellaneda: Las payasadas de Alejo Chornobroff

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Avellaneda e intendente interino ante las ausencias de Jorge Ferraresi, sigue haciendo de la política su propio compendio de payasadas.

En su cuenta de Facebook, publica sus apariciones como si se trataran de actividades relevantes para el municipio y una muestra de su capacidad para la practica de la política, pero en lugar de ello, sus apariciones en actos y en la prensa solo demuestran dos cosas, que no tiene presencia, su look es ni, viste mal incluso el Casual Chic lo que ya es mucho decir, su postura gestual no convence y parece más un culpable que alguien con autoridad, lo que hace un combo de político hipócrita, un lobo con piel de cordero.

Recorrimos los barrios San Lorenzo y Villa Azul de #Wilde. Con compañerxs de diferentes organizaciones sociales y políticas realizamos una jornada de sanitización y de difusión de las medidas de prevención y cuidados del #COVID19 y #Dengue. Además mejoramos las calles del barrio.

Más hipócrita no se consigue, Alejo como muchos militantes a los que alegremente Jorge Ferraresi les ha dado cargos jerárquicos no entiende nada de gestión y cree que su trabajo es el populismo para la foto, ese sin seguimiento de los reclamos de los vecinos, con barrios que a pesar de los años de gestión se demoran las soluciones y en otros nunca llegan.

El tipo se contagio el COVID-19, lo negó, sabiendo que era cierto, les mintió a los vecinos para luego reconocer que estaba enfermo, en su rol de funcionario su trabajo deja mucho que desear y hasta se podría decir que bien podría responder por el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público, al no controlar y hacer cumplir las propias Ordenanzas del municipio a pesar de las denuncias y reclamos de los vecinos, un ejemplo el control de las camiones de carga que circulan a diario por calles prohibidas para su paso o estacionamiento o la falta de control de los talleres mecánicos que usan la acera y la calle como estacionamiento, ocupando espacio público, molestando el paso o circulación de los vecinos y ensuciando con materiales contaminantes la calle.

Señor Chornobroff, así es un mal candidato a intendente, póngase a trabajar de verdad y deje de sumar denuncias y escándalos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw