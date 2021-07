Avellaneda: Escándalo político, Ferraresi no quiere que Magdalena Sierra tenga PASO

Como lo advertimos varias veces desde El Diario El Sindical, Magdalena Sierra no está capacitada para enfrentar una interna, como ha demostrado no estar capacitada para los cargos que a la fecha ocupó gracias a ser la esposa de Jorge Ferraresi, basta con escuchar alguno de sus discursos y hacer un repaso por su trabajo legislativo para entender las limitaciones que no ha superado la aspirante a concejal y a intendente.

Se suponía que un ex socio de Jorge Ferraresi, Jorge Calzoni iría a una PASO contra la lista del oficialismo, pero a pesar de que todo parecía estar en orden, curiosamente fue impugnada la lista Calzoni-Pozzo, de esta manera no habrá PASO y la lista de Jorge Ferraresi encabezada por su mujer Magdalena Sierra ya es la único opción del Frente de Todos.

Pero como diría Riverito la cosa no termina ahí, algunos impresentables de la política local, que nunca hicieron nada, que no se les conoce un trabajo verdadero y están dando vueltas por ser hijos de, se reunieron con Magdalena Sierra, sí los hijos de Cacho Baldomero y de Saúl Ubaldini, que se mostraban críticos contra Ferraresi y su esposa Magdalena, que fueron parte de Cambiemos, ahora se reunieron con la «inútil» como se referían en los discursos a la actual jefa de gabinete de Avellaneda y ella toda perdón los recibió con una enorme sonrisa.

Hubiera sido más sano para la política y los vecinos de Avellaneda que exista unas PASO con la lista de Calzoni y una lista del partido Fe que no se sabe a esta altura para quien juegan y con que otra intención que no sea la de que estos dos hijos de alguna vez piensen en trabajar y no en la rosca para vivir del Estado o de los trabajadores.

Lo concreto es que el Frente de Todos da una mala señal política, si están fuertes y seguros no deberían inventar excusas para evitar que los peronistas voten y elijan sus representantes locales, tantos millones invertidos en financiar las agrupaciones y la militancia debería darle tranquilidad al intendente en uso de licencia, o Jorge Ferraresi despilfarra las arcas del municipio?.

Como también vengo afirmando en el diario y en redes sociales, Jorge Calzoni aún debe dar muchas explicaciones de sus años de SOCIO de Jorge Ferraresi y no solo por la actividad política, pero en este caso Jorge Ferraresi la pifia mal, queda como un tipo tramposo, débil y repudiable.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw