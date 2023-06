Avellaneda: En medio de la crisis local de seguridad, se queda con una patrulla menos

Por las malas decisiones políticas, tanto provinciales como municipales, Avellaneda se fue transformando en un lugar inseguro para los vecinos, robos violentos, motochorros que circulan impunes, un centro de monitoreo que no previene nada y donde miran para otro lado en la venta de drogas en los barrios, todo ese círculo corrupto de complicidad motivan que la inseguridad no termine.

Los políticos locales no hacen más que mentir en plena campaña y todos prometen terminar con el delito, pero no tienen un solo plan concreto, solo expresiones de deseo o frases hechas tales como que se combate con decisión, planificación e inversión, algo que poco tiene de cierto, porque para planificar primero hay que saber y no saben, la decisión no pasa por ellos y el tema de inversión se puede gastar menos y mejor.

Ninguno de los políticos dice la verdad y en parte la culpa es de los vecinos que votan sin interpelar a los candidatos, van escuchan y aplauden, no es así, les mienten en la cara y se conforman, ¿tanto daño en sus neuronas tienen?, porque se ofenden rápido con quien les dice la verdad pero les gusta y aplauden las mentiras porque a muchos y muchas les gusta que les mientan y después se quejan.

La culpa no es de toda la policía, a menudo lo mas sencillo es culpar a la policía de todos los males y si bien los hay corruptos, la realidad es que la puerta giratoria está en la justicia, alguien escuchó a un político local hablar de esto? de decir la verdad de que los delincuentes entran y salen pasa por los fiscales que abusan de algo que se llama Art. 161 C.P.P

Si existiera un funcionamiento correcto de la justicia y de la política el trabajo policial sería más eficiente, más seguro para todos y más económico, en 24 hs hay varios patrulleros chocados en persecuciones y un policía asesinado, por una gestión de seguridad deficiente por culpa de la política.

Les propongo a los candidatos que se dejen de mentir y hagan propuestas serias a los vecinos y a los vecinos los invito a pensar antes de votar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw