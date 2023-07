Avellaneda: El oficialismo se te burla en la cara

Jorge Ferraresi, intendente, Hugo Barrueco presidente del HCD de Avellaneda y José Alessi presidente del bloque UXP, junto al resto de concejales oficialistas y «aliados» se te burlan en la cara.

El HCD de Avellaneda, aprobó el condonar a la empresa EDESUR S.A los intereses y multas aplicadas a la empresa por las deudas que esta tiene con el municipio, lo que más allá de representar la pérdida de millones de pesos que son en realidad de los vecinos NO de Ferraresi, No de Barrueco, Ni de Alessi o el resto de estos crápulas que algunos pretenden renovar.

Alegre, Rodrigo Maximiliano Alva Gonzalez, Maria Aversa, Daniel Basile, Andrea Fabiana Battafarano, Mauro Bertolotto, Armando Rubén Caiafa, Marcela Sandra Degli Innocenti, Damián Dorrego, Gabriela Garibaldi, Maria Laura Guzmán, Nancy Pirolo, Santiago Ariel Rearte, Sabrina Maira

Tomen nota de estos personajes y cuando vaya a votar recuerde que son cómplices de los que te dejaron sin luz, te arruinaron los alimentos o te quemaron los artefactos.

No es necesario recordarles a los vecinos las múltiples denuncias contra la empresa por cortes de energía eléctrica, que continúan, el mal servicio y una pésima atención, sumado a los artefactos eléctricos que nunca se reparan o reponen por la empresa por la burocracia que deben padecer los que reclaman.

Ni la empresa EDESUR, ni el municipio son tan complacientes cuando de deudas se trata, por lo que es muy llamativo todo este asunto de la condonación de una deuda millonaria que de ninguna manera puede estar en la decisión de un jefe comunal ya que priva a todos los contribuyentes de esa suma que puede ser invertida en salud o seguridad.

Medidas arbitrarias así en cualquier país del mundo, pueblo o región generaría marchas de protesta, en política este tipo de medidas tienen un solo nombre «retorno», casualmente Ferraresi fue un interventor muy breve y tal vez la cosa venga por ahí, como sea, no hay que olvidar estas cosas al momento de ir a votar.

La justificación de José Alessi lo vuelve a mostrar como lo que es, un impresentable y parásito de la política, Alessi argumentó que lo que plantea el proyecto presentado en el recinto «es sacarle las multas y los intereses punitorios, pero la empresa va terminar pagando exactamente lo mismo que debía».

O Alessi es un idiota que no lo es, o nos toma al resto por idiotas, ya que con la inflación no estaría pagando lo mismo que debía y sino, que me haga un préstamo de su bolsillo con esas mismas condiciones, cosa que no creo de alguien que es excelente con los números para tener un patrimonio millonario.

Memoria y sino después no se queje si no aprendió a votar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw