Avellaneda: El municipio es ineficiente, inoperante o malversa el presupuesto

Nadie pone en duda que la gestión del intendente Jorge Ferraresi se destaca por la proliferación de obras en el partido, algunas muy bellas desde lo estético, pero efímeras ya que con el paso de los meses no reciben mantenimiento alguno y terminan siendo objeto de fundados reclamos vecinales, pero el municipio sigue con nuevas y millonarias obras sin escuchar.

Es difícil determinar los millones y millones de pesos que se gastan porque ni siquiera la oposición se ha tomado con responsabilidad su rol y no ejerce una auditoría como debiera ser para cuidar el patrimonio del municipio, sino todo lo contrario hacen criticas en general pero sin sustento alguno, lo que hace que nada cambie y todo siga igual.

Hay obras que han sido innecesarias para los vecinos, que exceden la utilidad pública y que no estaban dentro de las prioridades que los vecinos reclaman, es decir, cuando se gastan millones que nadie controla, en obras que son poco útiles y costosas, hay algo que no funciona y solo hay dos variables posibles, no funciona la capacidad o la honestidad.

Un ejemplo bien sencillo y uno de los más pequeños, que ha costado a las arcas municipales millones de pesos son los refugios de las paradas de colectivos, los cuales han durado en condiciones estéticas días, los vidrios del tipo blindex colocados han sido rotos y el municipio en algunos casos ha demorado semanas en barrer los vidrios, no si quiera lo reemplazaron, no limpiaron los vidrios con el riesgo de que alguien se accidente con esos vidrios en el suelo, especialmente niños que acompañen a sus padres a tomar un colectivo o un adulto que se caiga sobre ellos. Ni vale la pena mencionar que estos hechos vandálicos son parte de la inseguridad que reina en Avellaneda y que deberían solucionar si quieren hacer obras que duren.

A la falta de controles y mantenimiento se suma el costo de reponer esos vidrios que no son económicos, entonces surge la pregunta de si es necesario gastar millones en materiales que se sabe no van a tener una duración que justifique el gasto y además puedan terminar siendo un problema más que una solución.

A cargo de la Dirección de Compras y Suministros está la Lic. Analía Gabriel Ortíz, quien se supone debería hacer un análisis de la conveniencia o no de lo que se compra, en lugar de ello, parece que la licenciada es solo una empleado que firma lo que le traen sin cumplir su rol que no es el de firmar con obediencia debida, sino ser parte de los que administran las arcas municipales, razón por la cual, quiera o no, es responsable de las irregularidades que se detectan en varias de las obras que realizó y pretende realizar el municipio.

Insisto, NO hay ningún comunicado formal de parte de la oposición respecto a los gastos multimillonarios del municipio que no benefician a los vecinos en general sino que son obras costosas que suelen satisfacer a un espacio afín a su ideología, gobernando como si fueran los dueños del municipio cuando en realidad solo han sido elegidos para administrarlo, tarea en la que de mínima han demostrado ser deficiente, negligentes o merecedores de una investigación judicial.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw