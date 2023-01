Aníbal Fernández, «el pez por la boca muere»

Sin dudas que Aníbal Domingo Fernández es un personaje de la política, que se supo ganar un lugar viniendo bien de abajo, alguna vez, conocidos de sus épocas de trabajador, lo recuerdan vendiendo ropa a pagar en los partidos de Berazategui y Quilmes.

Su crecimiento patrimonial, sorprendería a cualquier economista y a pesar de que siempre ha estado en el ojo de la tormenta, desde su huida del municipio de Quilmes en el baúl de un auto para evitar ser detenido y la «gran mano» que le tendió Eduardo Duhalde para blindarlo con fueros, ha pasado todas las denuncias y sospechas sin mella.

Así, salvo los últimos años donde Aníbal comenzó a recular en algunas cuestiones y a medir sus palabras, dejó de ser el «Hannibal» de la política y se lo vio y escuchó más moderado, con algún chisporroteo verbal pero sin la contundencia que hicieron de Aníbal Fernández el villano favorito de muchos.

Sin dudas si hay un político que se merece un documental para conocer su vida es Fernández, su habilidad política lo hicieron crearse un micro mundo en Quilmes, allí el único Juez Federal Luis Antonio Armella es un invento de Fernández, el abogado, pasó de ser el titular de la UFI 2 de Quilmes que tenía como imputado a Aníbal Fernández a reunirse con este los días viernes en el despacho del entonces ministro o en las inmediaciones junto al abogado de Aníbal Gustavo Frasquet, el secretario de Armella era el abogado Fernando José Arturi, quien hoy se desempeña como secretario penal del juzgado federal.

Así se construye la tranquilidad a futuro un político, sabiendo «sembrar».

Fernández ha sabido ocupar un espacio destacado en redes sociales, con frases como «Macri es más vago que el cuñado de Rocky» o «domador de reposeras», hoy el pez por la boca muere y es justamente Aníbal el que es escrachado en la playa sentado en una reposera y con un vehículo SUV de alta gama que dicen supera los 30 mil dólares y que solo sirve para la playa o espacios hostiles.

Inmediatamente llovieron los comentarios en contra, por su descanso y el costo del vehículo y los que lo defendían por merecerse un descanso.

Siendo objetivo, toda persona se merece un descanso, porque no se puede trabajar sin descanso, el tema pasa por si Aníbal puede justificar que trabaja, ya que su papel como Ministro de Seguridad es muy malo, incluso es el propio Fernández con quien se lo puede comparar en gestiones anteriores y el actual pierde por mucho.

Según informes de la Procuración General de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, las investigaciones por narcotráfico están por debajo del 3% cuando todos ven en los barrios que el narcomenudeo crece sin parar y hay provincias infectados por el narcotráfico que no se tocan, ejemplos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Salta, Tucumán, La Rioja, Santa Cruz, Neuquén, por mencionar las más complicadas.

Aníbal Fernández el millonario

Y dice la canción del Indio Solari, que alguna vez citó el propio Aníbal «Cuanto más alto trepa el monito, el culo más se le ve», así no es la primera vez que Aníbal llama la atención por sus gustos en vehículos de alta gama, cuando por abril del 2014 siendo senador nacional fue asaltado en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda donde le robaron su BMW inmediatamente los medios le recordaron sus dichos como responsable de la seguridad, aunque admitió: «La frase de la sensación la dije. Si yo soy un pelotudo, me tengo que joder por pelotudo».

El ex jefe de Gabinete aseguró hoy que el auto BMW –«tiene un año»- que le robaron durante el asalto en Gerli lo pudo comprar con su «trabajo como privado» y no con su sueldo como funcionario público. «Toda mi vida he tenido buenos coches. Mi primer coche de alta gama lo tuve en 1988. La carrera que tengo me da derecho a ganar dinero, no tengo por qué explicarlo».

Si Aníbal Fernández fuera un buen abogado sabría que SÍ TIENE QUE EXPLICAR su meteórico crecimiento patrimonial porque es y ha sido funcionario público y no cualquier funcionario sino uno con más sospechas que méritos, pero curiosamente protegido por los grandes grupos que solo le han criticado formas y modos, más no, han indagado en cuestiones que tienen que ver con mostrar lo que justamente Aníbal cree que no tiene que explicar.

El hoy ministro de seguridad de la Nación, es MILLONARIO, si su patrimonio como él ha declarado proviene de la actividad privada y no tiene nada que ocultar, muestra cómo lo hizo y se terminan todas las especulaciones, pero la cuestión pasa por el hecho de que es difícil imaginar que alguien que vendía ropa a pagar, que le ha dedicado su vida a la política, tenga además el tiempo para trabajar en el sector privado con el éxito para acumular más de 10 millones de dólares y otro tanto en bienes inmuebles, no parece lógico, porque se supone que también tiene una vida privada, el estudio y el ocio.

Tampoco se entiende si es exitoso en su trabajo privado ¿qué hace en política? si fuera por patriotismo estaría trabajando y no descansando porque hay mucho por hacer y si fuera por vocación demostraría ganas de hacer.

Entre algunos de los lucrativos negocios privados de Aníbal Fernández están U$S 9.216.124,59, compuesto por títulos de John Deere Credit Compania Financiera CUIT: 30707024859 ofrece asistencia financiera a concesionarios y compradores de maquinaria y equipo agrícola. También proporciona apoyo financiero para la construcción de John Deere. La empresa tiene su sede en Buenos Aires, Argentina. Casa Matriz

J. Orsetti 481, Santa Fe; Santa Fe

Así como algunos criticaban a la selección de fútbol diciendo que los jugadores millonarios no ponen ganas, me pregunto si en la cabeza de políticos millonarios pueden estar representados los problemas de los ciudadanos que dicen representar, las prioridades de un hombre común están en hacer bien su trabajo para ascender y conservarlo, pero a un tipo que es MILLONARIO ¿dónde creen que están sus prioridades?.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw