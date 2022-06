Andrea Mariel Moretta, cuando la ideología te nubla la razón

No es una novedad que las redes sociales suelen ser una especie de «cloaca» y de campo virtual donde muchas personas que no tienen un equilibrio emocional hacen catarsis y proyectan en sus comentarios su verdadera esencia.

Hacer periodismo independiente e inteligente es en el mundo reconocido como una actividad de riesgo, más cuando abundan medios que han transformado al periodismo en una actividad publicitaria donde a menudo en los grandes medios se encuentran publicaciones inconsistentes con la búsqueda de la verdad y el concepto de interpelar al poder.

Esta vanalización del periodismo ha generado que muchos de los que se informan sin cotejar información crean que lo que han leído o escuchado es verdad y se resisten a los que cuestionan o «rompen» esa zona de confort, no es la primera vez que expongo a un usuario de las redes sociales cuando considero que el límite es la amenaza como medio de intimidación y al decir la verdad nada temo.

Hace un tiempo, he realizado varias denuncias contra fiscales, jueces y distintos funcionarios sobre la falta de investigación en delitos de Trata de Personas, explotación sexual y narcotráfico, temas que llevo muchos años investigando, informando y publicando, algunos de mis artículos se han traducido en 5 idiomas e integran material de estudio en universidades de Latinoamérica y Europa, lo que por un lado uno se siente bien por el reconocimiento, pero defrauda que en nuestro país, los responsables de investigar prefieran la corrupción y la impunidad por sobre la verdad.

Al parecer, hay gente que por cuestiones ideológicas deja de razonar y va por el camino de descalificar, desviar la cuestión y hasta caer en el recurso imbécil y mediocre de amenazar, así, a un posteo en el perfil del intendente Néstor Grindetti, donde le recuerdo y le pido que de una explicación de los motivos por los cuales Lanús se ha convertido en el municipio de la región con más allanamientos y actividad de producción y distribución de pornografía infantil, sumado a casos de explotación sexual y narcotráfico, algunos de los simpatizantes del macrismo salieron a insultarme, amenazarme y decirme que haga las denuncias donde corresponde, evidenciando por un lado que no tienen idea de lo que dicen y mucho más que no saben a quien le dan consejos tan ridículos.

Puedo afirmar y esto lo saben los que menciono, que he denunciado a fiscales y jueces por no investigar, a unos en la Oficina de Control Disciplinario de la Corte Bonaerense, a otros en la Procuración General Bonaerense, a otros en la Auditoría de Asuntos Internos y a otros por incumplimiento en los deberes de funcionario público en la UFI de turno, es decir, he hecho mucho más que los que solo existen y opinan por las redes sociales, incluso todas las denuncias han sido ratificadas y ninguna desestimada, sí suelen dejar que el tiempo pasé y terminen archivadas, si no pasa nada prescriben y si pasa algo la sacan para no demostrar encubrimiento, pero el encubrimiento existe.

Obvio que no soy un ingenuo, que cree que mafias que generan millones pueden ser desarticuladas, porque en esas ganancias se financia la política y se sostiene la corrupción, algo que no es privativo de la Argentina, pero sí la impunidad, en otros países con corrupción, la impunidad es menos habitual, en parte por una sociedad más inteligente y honesta, se ofenda quien se ofenda, la sociedad actual, especialmente en la provincia de Buenos Aires, es poco informada, cómoda, sin concepto de ética, poco comprometida, cobarde y mediocre en cuanto a cultura y formación académica.

El ejemplo de este artículo es el comentario primero provocador y con intenciones de evitar el contenido de mi publicación de una usuaria de Facebook identificada como Andrea Moretta, que al parecer le molesta que se expongan delitos graves, luego me dice que vaya a la justicia ignorando las denuncias en curso y mis investigaciones al respecto que tienen ya más de 20 años, donde he sido consultado por fiscales federales, autoridades policiales y ONG, pero esta señora en su afán de descalificarme sin argumentos me subestima y pretende enseñarme a vivir.

Bueno como no soy de opinar de lo que no conozco, trate de entender si se trataba de un troll de esos que tanto le gusta tener al macrismo, de una fanática militante o simplemente de una persona que cree que negando los hechos las cosas no existen, información pública no es abundante Andrea Mariel Moretta, sería Oficial de Negocios Banca Empresas del Banco Comafi S.A, Responsable comercial de zona en banca empresas: Actual: Avellaneda, Sarandí, Valentín Alsina. Con CUIT: 27-17631205-5. No hay nada que indique que esta señora tiene experiencia alguna o investigación al respecto como para debatir mi posteo y es aquí que si bien uno podría no responder, dejar las cosas en las redes sociales, considero que debe ser un compromiso de todos los ciudadanos de bien el tomar una posición al respecto, sin ideología política, sino con el no callar hasta que haya justicia.

Repudio a la gente que «juega» a la rescatista de perros y suben fotos apelando a lo sentimental para luego subir una CBU y garronear ayuda, pero no demuestra empatía por el dolor y el calvario que pasan las víctimas de la pornografía infantil, la trata y la drogadicción, en mi experiencia son unos simuladores, claro los perros no hablan.

Así que si no estás de acuerdo, es inteligente no opinar exponiendo que clase de persona repudiable sos, pretender desvirtuar mi posteo llevándolo a un plano político habla de la clase de persona que sos, querer correrme con un relato que atrasa respecto a que solo le respondo a mujeres es falso y conmigo no funciona, porque le respondo a quien sea que me etiqueta de la misma forma en que se dirigen a mí, si es con respeto con respeto y si me subestiman o chicanean no temo responderles en el mismo tono, no voy a pedir disculpas por exteriorizar mi repudio a delitos graves que no son investigados y que los políticos juegan a no conocer, no suelo etiquetar a gente que no conozco y si lo hago va a ser en base a responder lo que se publicó y si tengo dudas pregunto para no hacer el ridículo como Moretta de dar consejos ridículos.

Si ven una publicación de esta señora que escupe para arriba, ignorando que la producción de pornografía infantil y su distribución generan un riesgo en la sociedad donde cualquier niño está en peligro, por algo las sociedades «avanzadas» tienen un registro de abusadores. Mi consejo es que cada uno decida si quiere ayudar a una persona así que suele pedir ayuda para perros, porque personalmente repito, repudio a las y los que simulan solidaridad con animales pero ignoran a niños.

Todos tienen acceso a Internet hoy en día y saben usar los buscadores, chequeen cuántos allanamientos en el 2022 se hicieron en Lanús por pornografía infantil y después si son gente de bien, escríbanle al municipio que tiene supuestamente una Oficina de Asistencia a la Víctima y a una secretaria municipal Noelia Quindimil que debería asistir a las mujeres víctimas qué es lo que hacen. Lo mío no se limita a Juntos por el Cambio que son gobierno en Lanús, busquen mis criticas a concejales de la oposición por encubrir denuncias de abuso de funcionarios municipales, donde solo hicieron un pedido de informes para justificarse pero nunca acompañaron a las denunciantes.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw