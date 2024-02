Amalia Díaz Guiñazú, hablar por hablar una «facho» en Crónica

Amalia Díaz Guiñazú, es la conductora de Antes de la Medianoche por Crónica TV, quien además conduce un programa por El Garage TV, desentona por sus formas de conducir y mostrar una posición personal poco objetiva donde suele criticar sin a los políticos que no son de derecha y organizaciones sociales.

Suele decir que ella es «periodista», algo que al parecer no aprendió en la carrera de comunicadora social, que no es sinónimo de periodismo, el periodista no solo comunica, sino que investiga en busca de la verdad y no como ella que antepone su opinión por sobre la información.

El colmo de su patética posición, es que desentona con el resto de los periodistas, mientras habla con su voz nasal, algo curiosa en una locutora del ISER, no deja de posar, producida siempre como para una fiesta nocturna, su conducción es tan artificial que parece una obra de teatro de bajo costo donde la protagonista arruina al personaje.

Tan poco seria es su conducción que incluso suele hablar de temas de los que no sabe y peor aún no le interesa saber porque no pregunta a quienes la acompañan, da su versión, su visión y es la única que vale.

Mientras el diputado Christian Castillo leía la extensa lista de periodistas baleados con balas de goma por la policía en un exceso de uso de la fuerza, la seudo periodista, lejos de apoyar a los colegas heridos, los culpó de ser ellos los responsables por estar metidos en medio de los disturbios, ya que según su pensamiento si hubieran estado dentro del Congreso no les hubiera pasado nada, también dijo, que la mayoría son periodistas opositores, ¿se puede ser más sorete?, sean opositores o no, deben tener la libertad que les garantiza la Constitución Nacional para ejercer su profesión, pero cuando lo tuyo es solo comunicar o decir lo que se te ocurre, no podes entender el verdadero periodismo.

La conclusión es que Amalia como conductora es una linda modelo, no más que eso.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw