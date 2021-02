Alejo Chornobroff, jugando al intendente día 4

Y como las cosas en la realidad no cambian, el municipio de Avellaneda sigue apostando a los cortos cinematográficos de lo que hacen en la semana, con el actor de reparto Alejo Chornobroff como intendente y la primera actriz Magdalena Sierra, Jefe de Gabinete de Secretarios con todo el «flow» que el resto de las funcionarias no tienen.

Hace un tiempo alguna vez alguien me contó de una frase que decía que no hace falta apagar el brillo de otro para brillar, bueno eso en el municipio de Avellaneda no aplica.

Que sigue sin resolverse? LA INSEGURIDAD, en una recorrida por los barrios de Avellaneda charlando con los vecinos, el fin de semana largo no fue para el descanso de los delincuentes, los motochorros siguieron robando, lastimando y con total impunidad dueños de las calles, entre el sábado y el martes 16, se robaron alrededor de 40 celulares, 15 de ellos en Wilde, 5 en Villa Domínico, 10 en Gerli, 5 en Piñeiro, 5 en Avellaneda Centro, además se robaron 7 autos particulares, 3 motos y asaltaron a 11 vecinos, robaron 2 supermercados chinos y unas 16 ruedas de vehículos. Estimo que el municipio no va a recurrir a la vieja artimaña de decir que solo se denunciaron los vehículos y los celulares que tenían seguro, basta con recorrer los grupos de vecinos para tener un panorama de lo que realmente ocurre.

En 24 hs. tres robos, uno a un supermercado chino, un robo de ruedas y un asalto motochorro se produjeron a menos de 150 metros de la base de la Policía Local de la calle Heredia y Recionquista, donde se supone hacen base, móviles del Comando de Patrullas Avellaneda, móviles de la Policía Local y de los Cuidadores Ciudadanos, ¿cómo se explica?

Con todo esto, es evidente que el Centro de Monitoreo Municipal es deficiente y que los Cuidadores Ciudadanos que en sus recorridas estaban para ayudar a los vecinos y llamar a los servicios de emergencia se dedican a pasear.

Tema control de tránsito, los vecinos están indignados por lugares donde estacionan en cualquier lado, algunos encuentran en sus veredas hasta 4 autos estacionados y otros como los de Gerli en la intersección de Heredia y Nazar deben convivir con los enormes camiones que van a la fábrica Pozo de galletitas, a la fábrica de azúfre Gigante, a la logística SPL y los de los depósitos fiscales de Megatom S.A, ya varios frentes presentan grietas y las calles roturas y hundimientos.

El caso de los camiones es además preocupante en cuanto estos por la Ordenanza municipal vigente, no pueden circular por las calles internas de los barrios, no se trata de las molestias y los daños que producen, sino también de que favorecen accidentes y los delitos al quitar una buena visión, suele estar mal estacionado un camión en la intersección de las calles Tres Sargentos y Helguera de una firma denominada Belfiore transportes.

Vecinos de barrios como Wilde, Sarandí, Gerli y Villa Domínico reclaman fumigar por los mosquitos, se sigue reclamando por los teléfonos de las Unidades Sanitarias que no atienden para pedir turno.

Hay mucho por hacer, como siempre, si le gusta el papel de títere, por lo menos haga lo mínimo y necesario para mejorar la vida de los vecinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw