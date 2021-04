Alberto Fernández y Santiago Cafiero, licencia y paso al costado

Es hora que el presidente y Santiaguito pidan una licencia médica, los números indican que no se puede seguir conversando y jugando con la suerte. La Corte Suprema es lo que ya dije hace más de dos años, la peor Corte de la historia, en un país serio ya habrían renunciado.

El presidente perdió el respeto ante la oposición que sigue cuestionándole todo, mientras miles se contagian y otros mueren. Basta con mirar un gráfico de los casos en la Argentina y otro de Alemania donde con 165 casos semanales se cierra todo, acá con más de 140.000 mil promedio semanal nadie cumple nada y el gobierno no es humillado por una Corte que hace política para garantizarse la impunidad de sus fallos que incluso se contradicen entre sí. Por si fuera poco tenemos un delincuente ex presidente fogoneando la rebelión, presionando con los medios afines donde cuidan sus negocios, les importa un corno el país y mucho menos a los alienados que los apoyan, hoy vi un tipo en las redes burlándose de otros preguntándole por la polenta, un pobre tipo de los suburbios de Lomas de Zamora, con poco cabello, desprolijo, con una vivienda precaria, digo, te burlas de un trabajador que vive mejor que vos?, no te enseñaron en tu casa que con el odio no se mejora? ese resentimiento se deja ver.

Te guste o no, la odies o no, hay una vicepresidente que es por lejos el mejor cuadro político actual, que tiene conducción y tiene carácter para gobernar, los americanos sabían que Trumps era un tipo complicado y corrupto, pero igual lo votaron porque no se trata de buscar un presidente simpático, sino alguien que sea un león, cuando descuido a su pueblo lo soltaron, pero no lo inhabilitaron para la política, porque reconocen en todo lo malo al líder.

Estamos jugando una eliminatoria con un titular que no rinde y para peor se achica, en el banco tenemos a alguien polémica, que si la dejás gana hasta haciendo goles en contra, es inteligente quedar afuera por la grieta alentada por gente que nunca ganó nada? Argentina está mal, vamos camino a una pobreza nunca vista, a la desesperación por los que se van a morir buscando un hospital, tenemos un psicópata como Larreta jugando a que explote todo, total él y su pandilla se toman un avión y chau Argentina, ya probaron con el mamerto, nos endeudó a 100 años, dejó el país arruinado y te hace creer que fue por el encierro? ¿qué encierro? sos tan pelotudo que te convencen de la mentira?, ya en abril del 2020 la gente incumplía el aislamiento, los comercios atendían con persiana baja o a media persiana con la excusa de estar reformando, ya no hay lugar para el pelotudeo y las mentiras.

Es muy sencillo, los que promocionan la rebeldía se vacunaron en Miami, vos pensás que no se van a rajar cuando todo explote?

Sigan consumiendo al Dipy, he criticado muchas cosas de Cristina, pero no soy necio, le lleva años luz al resto, hoy 27 de abril, afirmo que no se puede seguir jugando a las reuniones. La oposición en lugar de colaborar todos los días hace una denuncia que casualmente recae en los jueces y fiscales sospechados, pero son los mismos que van a la justicia respetuosos de la República pero no respetan los fallos en contra, hay que respetar el voto como decía Cambiemos, la mayoría voto una fórmula donde la cabeza no está funcionando, que se corra hasta que pase todo, ejemplo para tontos, vas en un micro por la ruta, el chofer comienza a cabecear, preferís que siga o que conduzca el reemplazo? que incluso está más capacitado?

No hay mucho que pensar, después podemos seguir putéandonos, así esto termina mal.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw