Alberto Fernández validando la mala praxis y la muerte, la Salud Pública en riesgo

Cuesta encontrar un presidente en la historia de los argentinos que haya demostrado un menos precio por la salud pública y la vida de los argentinos como el que ha demostrado y parece querer seguir haciéndolo como el de Alberto Fernández, un tipo que fui el único advertía apenas asumió el cargo no estaba capacitado para el ejercicio de la presidencia, pero me quedé muy corto en las apreciaciones que fundaban mis comentarios.

Rodeado de un gabinete de inútiles y peligrosos, no se podía esperar nada bueno, pero ni en la peor de las pesadillas uno podía imaginar a que punto esta gente nos dejaba a los argentinos expuestos y vulnerables ni la peor de las conspiraciones que se denunciaban rodeaba las medidas por el COVID-19 son tan peligrosas como las que ha tomado el gobierno nacional y que en un acto irresponsable y criminal en el día de la fecha han extendido en contra de la salud y la vida.

Decreto DNU260/2020

Para comprender lo improvisado de esta medida hay que entender que es un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Un decreto de necesidad y urgencia (DNU.) es un tipo de norma existente en la República Argentina que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Una vez promulgado el DNU, el Congreso tiene las atribuciones para analizarlo y determinar si continúa vigente o no. Este tipo de legislación está contemplado en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Dicho esto, la responsabilidad de la vida y la muerte de miles de argentino que se extiende de manera peligrosa a millones de potenciales víctimas es extendida a los legisladores de todos los partidos que rosquean en el Congreso de la Nación, pero claro, ellos no se atienden en centros de salud pública ni son afiliados al PAMI, es decir, como a ellos no les toca ni se preocupan.

Los fundamentos del DNU 260 siempre fueron problemáticos y más en un país como la Argentina donde nadie controla nada y cualquier inescrupuloso aprovecha el miedo y la necesidad para hacer un excelente negocio.

El artículo más polémico del DNU es el 8vo que reza lo siguiente: Autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.

Si nos atenemos a la Ley, el DNU abría una peligrosa puerta para la aparición de seudo médicos, que aprovechando la falta de controles comenzaron a usar una misma matrícula provisoria, pasando al absurdo de que un médico registrado tenía 11 homónimos que en realidad eran N.N., con lo cual podían trabajar en la clandestinidad y con la impunidad de que no recibirían sanción alguna.

Esta grave afirmación no es personal, ni es desconocida por las autoridades políticas de los ministerios de salud, al respecto cito dos ejemplos con una margen de 2 años de diferencia para que se tome dimensión de la gravedad de que en 2 años nadie se ocupó de la salud pública, claro es un excelente negocio para todos, abrís o compras una clínica medio pelo, contratas monotributistas en lugar de empleados formales, como es el caso de la Clínica Avellaneda Medical Center nombre de fantasía de Organización Médica S.A CUIT: 30-69450385-9 que posee hasta los empleados de seguridad como monotributistas, además de un plantel médico de dudosa reputación desde el director médico Martín Alberto Oria Mat. 80.135 y Mat.Prov. 445.720, quien arrastra denuncias de muertes bajo su dirección en el Sanatorio de la UOM Avellaneda, pero estas cosas no las informan, uno debe investigar cuando es el Estado quien debería darnos las garantías de un sistema de salud que nos cuide y no que nos mate.

En este link pueden leer una noticia del 2020 que alertaba una situación grave, pero nadie hizo nada, lean bien, ejercicio ilegal de la medicina:

¿Quiénes debían tomar medidas? los ineficientes o corruptos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, timbre para Axel Kicillof, que como ex ministro de economía podría informarnos a los ciudadanos cuántos bonaerenses murieron en manos de supuestos médicos que ni siquiera cumplieron con el DNU que los habilita a trabajar sin tener la matrícula, pero SÍ iniciar el trámite y presentar la documentación que por lo menos indique que estudiaron y se recibieron de médicos.

En Off muchas señalan a que la Clínica Avellaneda Medical Center tiene «protección política» por los aportes de campaña de su dueño Roberto Bustamante, un inescrupuloso empresario que poco le interesa la salud y ve en los retornos que da la política como ser prestador del PAMI, participar en negocios inmobiliarios en el mundo que rodea al fútbol y toda actividad que curiosamente no es detectada por los organismos de lavado de activos, que a pesar de las denuncias de los gremios por trabajo precarizado no recibe sanciones de los ministerios correspondientes, es decir no hay plata para sueldos pero sí para vida de lujos y excesos, y lo peor no es inspeccionado por el Ministerio de Salud provincial.

A continuación copia textual la respuesta del Colegio de Médicos Distrito II que no deja dudas que durante más de 2 años nos dejaron en manos de cualquiera y esto no solo sigue pasando, sino que alegremente prorrogan el DNU hasta el 31 de diciembre del 2023, claro lo publican un 30 de diciembre para que nadie lo comente.

De Colegio de Médicos Distrito II el 2022-12-27 12:15

En respuesta a la nota enviada a este Colegio de Médicos con fecha 19 de diciembre de 2022 y de acuerdo a lo solicitado por usted, cumplimos en llevar a su conocimiento que:

La habilitación de los centros asistenciales privados corresponde al Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires, quien determina los planteles necesarios según su complejidad.

Para ejercer la medicina en la Provincia de Buenos Aires el profesional médico debe contar con matrícula provincial otorgada por cualquiera de los distritos.

Como consecuencia de la pandemia el Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU 260/2020 autorizó a los médicos extranjeros cuyos títulos no habían sido ni convalidados ni revalidados en la Argentina a ejercer la profesión mediante dicho decreto, razón por la cual carecen de matrícula provincial.

Nuestra institución ha patrocinado el reclamo de profesionales médicos por atraso en los pagos de los haberes de algunos profesionales de ese centro asistencial con resultado positivo.

Es habitual que los profesionales deban identificarse ante cualquier pregunta de cualquier paciente, si así no ocurriera es obligación del señor director exigirle dicho cumplimiento, los médicos no son NN

Saludamos atentamente

Mesa Directiva

Uno de los delitos más difíciles de probar en la Argentina es sin dudas el de mala praxis, porque se necesita dinero para encarar una demanda y es justamente en los ciudadanos de menores recursos donde abundan estas situaciones irregulares de empleados mal pagos, de médicos flojos de papeles, de centros de salud públicos o privados sin controles, todos saben, vieron o escucharon el maltrato que padecen los adultos mayores pero nadie hace NADA. Entonces nada cambia, porque apelan a la falta recursos, a la falta de difusión, especulan que los familiares se enojan, sufren y luego siguen su vida, porque a nadie le importa lo que ocurre, ni siquiera al responsable del Área de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación Maximiliano Andrés Nitto que nos cuesta muy caro para nada.

Haciendo clik en este enlace van a poder ver el Boletín Oficial con la prórroga.

Muchos me han escrito estos días que no abandone la lucha para terminar con la CORRUPCIÓN EN EL PAMI, bueno si de verdad quieren justicia difundan esta nota, que la lean todos los que padecen o han padecido mala atención médica, NO DEJEMOS que nos hagan creer que no podemos reclamar JUSTICIA, no dejemos que nos hagan creer que no tenemos derecho a explicaciones y que el mundo conozca los rostros de los responsables.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw