Alberto Fernández inauguró un hospital penitenciario en Lomas de Zamora

Durante la ceremonia, marcó la diferencia «ética» con algunos sectores, que reclaman «mano dura y que se pudran en la cárcel». «Nosotros decimos justicia, que cumplan la condena y vuelvan a reintegrarse en la sociedad», sentenció.

El presidente Alberto Fernández, acompañado por el gobernador Axel Kicillof, inauguró el hospital penitenciario de la Unidad 58 de Lomas de Zamora. Remarcó la “diferencia ética” con adversarios y dejó en claro que todos, incluso los “castigados”, deben vivir dignamente.

Al comenzar su alocución, Alberto Fernández admitió que se camina sobre “un pantano”. “No sabemos donde pisamos y cuando todo parecía resolverse, apareció una nueva cepa allá en Europa. Y en este escenario nos toca gobernar”, apuntó.

Consideró que “la gente que recurre al delito sale de las carencias y las desigualdades que en esos barrios se vive” y “el secreto es que la condena sirva para que nadie mas se vea otra vez predispuesto a delinquir. Por eso tiene sentido la condena”.

“Las cárceles serán sanas y limpias, dice la Constitución Argentina, y es eso lo que debemos hacer porque nadie se recupera socialmente en un lugar donde se lo abandona, no se le da de comer, no se lo cura. Nadie en esas condiciones puede sentirse con vocación y voluntad de reintegrarse a la sociedad”, reflexionó.

Planteó que “mas allá de lo que estructuralmente ha sufrido la Provincia y se ha hecho en este año, hay un problema ético”. “Muchos de nuestros adversarios dicen mano dura y que se pudran en la cárcel; nosotros decimos justicia, que cumplan la condena y vuelvan a reintegrarse en la sociedad”, explicó.

“No es un problema de mano dura ni de sumirlos en la indignidad del encierro y las carencias, estamos en una sociedad muy desigual y muchas veces conduce a la desesperación del delito como única salida”, admitió el jefe de Estado en Lomas de Zamora, e hizo un llamado a la reflexión: “Cuando volvamos a la normalidad, a qué normalidad queremos volver”.

En ese marcó, planteó: “A la realidad de 15 mil personas en huelga de hambre porque no les dan comida no quiero volver más, no quiero volver a la realidad en la que se hacinan seres humanos. Quiero volver a otra normalidad: la que dice que todos somos seres humanos y todos deben ser tratados dignamente, aún el que es castigado”.

“La pandemia nos da la oportunidad de empezar de nuevo, hacer las cosas bien, para que el día que salga (el recluso) y vuelva a los barrios, no se encuentre con un lugar donde solo lo obligan a volver a delinquir. Sino que se encuentre con un refugio de afecto”, sostuvo el Presidente.

Antes, Kicillof destacó la sanción del Presupuesto 2021. “Se aprobó un presupuesto que va a ser un verdadero mojón en el cambio estructural de la provincia de Buenos Aires”, dijo, y precisó que contempla 170 mil millones de pesos en obra. “Buena parte de los recursos que se van a dedicar la obra, salud, educación, a nuestro Ministerio de las Mujeres, a las políticas de empleo y desarrollo de la comunidad, sale del esfuerzo que se ha hecho para que no se vaya por la canaleta de la timba financiera”, dijo, en un embate a la gestión anterior.

“Asumimos con 15 mil internos en huelga de hambre. Es imposible pretender que se resuelvan todos los problemas en una gestión, pero otra cosa es empeorar las cosas: no se le pagaba a los proveedores”, precisó, declaración que fue retomada luego por el Presidente.

Precisó que se crearon 840 plazas en este penal y se realizaron seis obras en cárceles. Creamos 1.222 plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El año pasado se hicieron 1.059, con pandemia y en un año hemos podido hacer más”, valoró, al tiempo que aclaró que “hace falta la decisión política para tener los recursos” para hacer las cosas. “Hace falta tener sensibilidad, amor por el otro, esas ganas de ponerse con los problemas del pueblo y de la gente común, hay que trabajar para eso”, concluyó.

Verónica Magario y el intendente lomense, Martín Insaurralde, participaron del acto.

El 11 de diciembre pasado, el ministro Julio Alak anunció la finalización de la construcción de más de mil nuevas plazas y seis hospitales penitenciarios, entre los que se encuentra el que fue inaugurado este miércoles.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal había presentado en septiembre del año pasado el “Plan Estratégico 2016-2026” en el cual anunciaba la creación de una nueva unidad penitenciaría para mujeres, que para ese entonces ya contaba con un avance del 92,66 por ciento. La obra para la nueva unidad carcelaria N° 58 se llevó a cabo en el predio de la Unidad 40 de Lomas de Zamora. La misma contaría con 432 plazas y debía ser inaugurada en noviembre del año pasado, pero quedó paralizada antes de las elecciones.

En el marco de la pandemia y de la emergencia carcelaria que se intensificó con la llegada del coronavirus, desde el Ejecutivo provincial anunciaron la terminación de la nueva unidad en Lomas de Zamora y la ampliación de pabellones en Campana, Magdalena, Olmos y Florencio Varela. La obra se reanudo en mayo.